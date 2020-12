Unvergessener Fußball-Klassiker

1970 spielte der TSV Westerland im DFB-Pokal vor 13 000 Zuschauern im Grenzland-Stadion gegen Borussia Dortmund

11. Dezember 2020, 13:57 Uhr

leck | Die Tribünen sind mit Unkraut überwuchert. Das Nordfriesland-Stadion in Leck hat schon bessere Zeiten gesehen. Tatsächlich war diese Arena einmal Schauplatz eines riesigen Fußball-Spektakels: Heute vor 50 Jahren, am 12. Dezember 1970, traf der TSV Westerland im DFB-Pokal auf den Bundesligisten und Europapokal-Sieger Borussia Dortmund. 13 000 Zuschauer – manche Berichte behaupten sogar 14 000 – waren dabei und erzeugten mit Rasseln, Trompeten, Kuhglocken und Hörnern eine unvergessliche Geräuschkulisse.

„Es war ein Glücksfall, dass wir in Leck spielen mussten“, meint der damalige TSV-Mittelstürmer Horst Laskowski. „Auf unserem Grandplatz in Westerland hätten maximal 3500 Zuschauer Platz gefunden.“ So erlebte das einstige Grenzland-Stadion einen Klassiker des nordfriesischen Fußballs, an den man sich noch ein halbes Jahrhundert später gern erinnert – trotz einer 0:4-Niederlage des Außenseiters.

Der TSV Westerland war einmal eine Größe im schleswig-holsteinischen Fußball. 1968 schafften die Insel-Kicker den Durchmarsch in die Landesliga, damals die dritthöchste deutsche Spielklasse. Um Obmann Dr. Erwin Kraatz (Spitzname „Pütten“), der ein Kinder-Kurheim leitete, bildete sich ein Förderkreis, der ein starkes Team mit Kickern auch aus Niebüll, Bredstedt, Husum oder Neumünster unterhielt. Die Medien berichteten von einem Fass Bier oder einem Schinken als Siegprämien. Es soll auch zehn Mark für jeden Punkt gegeben haben. Antrittsgelder und Sylter Flair lockten auch regelmäßig Bundesligisten zu Freundschaftsspielen auf die Insel.

Am 18. Juli 1970 bahnte sich das größte Event der Vereinsgeschichte an: Der TSV Westerland errang in Kiel mit einem 2:0 über Merkur Hademarschen den Landespokal. Ein „großer Bahnhof“ empfing die erfolgreichen Kicker. „Ein Tag, so wunderschön wie heute“, zelebrierte der Westerländer Musikverein. Kapitän Paul Mangelsen wurde mit der Trophäe auf Schultern über den Bahnsteig getragen.

In den Pokalrunden auf norddeutscher Ebene besiegten die Sylter den SV Blankenese mit 2:1 und die Amateure des FC St. Pauli mit 3:1 und am 9. August 1970 erwischte es auch den Regionalligisten FC Bremerhaven 93. Vor 3500 Zuschauern verwandelte Spielertrainer Johannes „Haschi“ Jannsen einen Elfmeter zum einzigen Tor des Tages.

Die Bild-Zeitung amüsierte sich: „Bremerhaven flog zwei Mal: einmal mit dem Flieger und einmal aus dem Pokal“. Die „Sylter-Rundschau“ jubelte: „Westerland – der Hecht im Pokalteich“. In der Runde der letzten 32 Vereine standen 18 Bundes-, 13 Regionalligisten und der TSV. Als am 21. November 1970 die Sportschau-Legende Ernst Huberty die Paarungen verlas, wurde jedem in der Mannschaft die Bedeutung des Erfolgs bewusst: Es ging gegen Borussia Dortmund und so namhafte Spieler wie Sigfried Held, Willi Neuberger und Jürgen Rynio.



BVB-Trainer Witzler besteht auf Rasenplatz





Es blieben nur drei Wochen für die Organisation. Der Fremdenverkehrsverein und die Kurverwaltung Westerland stellten sich auf hohen Besuch ein, bevor der westfälische Erstligist intervenierte. BVB-Trainer Horst Witzler, der einmal mit SW Essen auf der Nordseeinsel geweilt hatte, war der rote Grandplatz in der Bastianstraße ein Dorn im Auge. Er pochte auf die Statuten, die einen Rasenplatz vorsahen. Der DFB schickte zwar einen Gutachter in den Norden, aber der stellte nur fest, was ohnehin jeder wusste: kein Rasen in der Bastianstraße und keiner im noch unfertigen Sylt-Stadion. Die Partie wurde nach Leck verlegt.

Unstimmigkeiten gab es auch um den Zeitpunkt des Anstoßes. Die Dortmunder wünschten 14 Uhr und bekamen von den TSV-Organisatoren Bescheid: „Im Winter wird es im Norden früher dunkel als in Dortmund.“ Der Anpfiff wurde um eine halbe Stunde nach vorne gelegt. Der Favorit stieg am Tag vor dem Spiel im Niebüller Hotel „Bossen“ ab – mit einer Niederlage im Gepäck. Ein 1:4 bei Hannover 96. „Die spielen auch nur mit einem Ball“, grinsten die Westerländer Spione.

Leck war am 12. Dezember 1970 auf eine Völkerwanderung vorbereitet. 200 Ordner, rekrutiert aus dem MTV Leck, dem Finanzamt und der Bundeswehr, betreuten 4000 Parkplätze und den Stadionbereich. Von Westerland fuhren zwei Sonderzüge, von der Insel Föhr ein Sonderschiff. Zwischen Niebüll und dem Stadion wurde ein Bus-Pendelverkehr eingerichtet. Bereits zwei Stunden vor Anpfiff waren die Straßen mit Menschen bevölkert – viele mit Fahnen, Lärminstrumenten und auch Grog-Flaschen ausgerüstet. Auf einem Transparent stand: „Westerland grüßt Leck und putzt Borussia“.

Die Westerländer Fußballer sollten besonders gut vorbereit sein. Sie kamen bereits zwei Tage vorher in der Stadumer Kaserne für ein Trainingslager zusammen. Das Kommando führte der schleswig-holsteinische Verbandstrainer Hans Merkle, der zuvor beim 1. FC Köln Chefcoach gewesen war.

In Stadum traf er allerdings auf Feierabend-Kicker, die sonst nur zwei Mal wöchentlich trainierten. „45 Minuten vor Spielanfang wärmten wir uns auf wie die Profis, wir mussten danach die feuchten Trikots wechseln“, erinnert sich Horst Laskowski an eine verfehlte Maßnahme. Die Quittung gab es auf dem Platz: Nach 20 Minuten begann der Außenseiter zu schwächeln, kassierte in den nächsten 20 Minuten zwei Doppelschläge durch Manfred Ritschel und Willi Neuberger – und lag vorentscheidend mit 0:4 zurück.



Taktik führte zu Verwirrung





In der zweiten Hälfte kamen die Westerländer Gerd Reimer und „Haschi“ Jannsen zu guten Chancen und deuteten an, dass mehr drin gewesen wäre. Oder lag es an der zunächst sehr defensiven Taktik? „Wenn wir so gespielt hätten wie sonst, hätten wir sicherlich knapper verloren“, glaubt Paul Mangelsen noch heute. Der 78-Jährige, der als Links- und Rechtsaußen eingesetzt wurde, schied nach einer Stunde mit einer Knieverletzung aus.

Aufregung herrschte noch einmal, als einige TSV-Fans, ausgestattet mit Fahnen und Alkohol, auf die Aschenbahn drängten. Ordner und Polizei griffen ein. BVB-Obmann Helmut Bracht blieb ganz entspannt: „Bei uns in Dortmund müssen die Ordner mit Polizeihunden laufen – hier war es ein richtiges Volksfest.“

Die Borussia fuhr noch zur Autogrammstunde im „Textilhaus Sievers“ vor und trat dann die Heimreise an. Beim Empfang im Hotel „Deutsches Haus“ in Leck waren die Gastgeber wieder unter sich. Im Fernsehen lief die Sportschau. „Leck, ein kleiner Ort bei Flensburg“, begann der NDR-Reporter.



250 Mark für die Amateur-Kicker





Der Kartenerlös spülte satte 20 000 D-Mark in die Kassen des TSV Westerland. „Davon profitierte der gesamte Verein“, erzählt Horst Laskowski. „Die Turner erhielten neue Matten und wir Spieler jeweils 250 Mark.“ Der 79-Jährige, der Dekaden später dem Vorstand des FC Sylt angehörte, und seine Teamkameraden blieben damals auf Kurs. Sie stürmten in jener Spielzeit sogar in die Aufstiegsrunde zur Regionalliga. Ein Treffen der Spieler zum 50-jährigen Pokal–Jubiläum gibt es nicht. Rund die Hälfte der Mannschaft ist bereits verstorben, andere sind „verschollen“ oder schwer erkrankt.

Der Ruhm ist ihnen geblieben: Es sollte ganze 48 Jahre dauern, bis mit dem SC Weiche Flensburg 08 wieder ein Verein aus dem Norden Schleswig-Holsteins in die Runde der letzten 32 im DFB-Pokal vordrang.

Die Mannschaften von 1970:

TSV Westerland: Odenbach - Schulz, Voigt, Sönksen, Boysen, Petersen, Jannsen, Laskowski, Matthiesen, Reimer, Mangelsen (68. Gennert).

Borussia Dortmund: Rynio - Heidkamp, Rasovic (83. Wosab), Paul, Andree, Peehs, Neuberger (40. Bücker), Ritschle, Held, Schütz, Rieländer.