Schleswiger Ordnungshüter : Unterwegs mit dem Ordnungsamt in Coronazeiten

Kerstin Grimm-Wallis und Tobias Körner haben uns bei ihrer Tour durch die Innenstadt mitgenommen.

Avatar_shz von lie

21. Februar 2021, 16:42 Uhr

Schleswig | „Hallooo“, zieht Kerstin Grimm-Wallis ihre Begrüßung mit einem netten Lächeln in die Länge und geht auf einen älteren Herrn zu, der eine Spazierrunde am Hafen dreht. „Wären Sie so nett, hier Ihre Maske aufzusetzen?“, fragt sie fröhlich. Der Mann entschuldigt und erklärt sich: „Hier gilt die Maskenpflicht auch schon? Das tut mir leid, ich wusste das nicht.“ Nervös kramt er in seiner Jackentasche. Die Ordnungshüterin reagiert schnell und nimmt ihm das schlechte Gewissen: „Alles gut, jetzt wissen Sie es ja. Brauchen Sie Hilfe?“ Aber der Mann kommt klar. Nimmt seinen Gehstock in die eine Hand, und stülpt mit der anderen die Maske erst auf der einen, dann auf der anderen Seite über seine Ohren. „Ach diese Hörgeräte, da muss man immer vorsichtig sein mit der Maske“, sagt er. Alle wünschen sich einen schönen Tag und setzen ihre Wege fort.

Seite an Seite ziehen Kerstin Grimm-Wallis und Tobias Körner seit dem letzten Sommer als Schleswigs Ordnungshüter täglich ihre Runden durch die Stadt. Ich darf die beiden auf ihrer Tour durch den Hafen, weiter über die Königswiesen und in die Innenstadt begleiten. Ich habe Glück, denn für unsere gemeinsame Runde zeigt sich Schleswig von seiner schönsten Seite. Blauer Himmel, die Sonne hat nach den kalten Temperaturen der eisigen Wintertage endlich wieder Kraft, und es liegt so etwas wie Frühling in der Luft. Ein Satz musste da natürlich fallen: „Arbeiten, wo andere Urlaub machen“, sagt Tobias Körner. Oder wo andere zurzeit keinen Urlaub machen dürfen, meine er vielmehr. Denn Corona bestimmt auch den Arbeitsalltag der beiden Ordnungshüter. Und das gar nicht unbedingt so, wie ich dachte. „Sie haben bestimmt mehr zu tun, seit es Corona-Regeln gibt“, nehme ich an. Körner überlegt. „Ja und nein“, sagt er. Klar, es gibt mehr Regeln als üblich: Abstände müssen eingehalten, Masken richtig getragen und Kontakte eingeschränkt werden. „Aber gleichzeitig sind ja auch viel weniger Menschen unterwegs“, erklärt er.

„Und ich muss wirklich sagen: Die Schleswiger verhalten sich, was Corona-Regeln angeht, sehr vorbildlich“, ergänzt Grimm-Wallis. Die meisten Verstöße seien unbeabsichtigt. „Dann erinnert man die Menschen kurz an die Regeln. Sie sind dann immer sehr einsichtig und entschuldigen sich sofort.“ Anfeindungen erleben die beiden so gut wie gar nicht, wie sie mir erzählen. Das hätte mich auch gewundert, die beiden begegnen den Menschen sehr freundlich, fast nachbarschaftlich. „Es kommt immer darauf an, wie man den Menschen begegnet“, sagt Grimm-Wallis. „Wenn wir nett sind, ist es unser Gegenüber auch. So einfach ist das.“

Ich hatte mir Menschen, die beim Ordnungsamt arbeiten anders vorgestellt. Verklemmter und kleinkariert irgendwie. Wie sonst sollte man gerne Leute darauf aufmerksam machen wollen, dass sie sich nicht an Regeln halten? Die beiden lachen als ich ihnen meine Vorurteile beichte. „Wir verstehen unseren Job ganz anders“, sagt Körner. „Wir sind für die Menschen da und bekommen auch sehr viel positives Feedback.“ Besonders ältere Schleswiger und Schleswigerinnen seien froh, dass sie täglich ihre Runden drehen. Ihre Präsenz scheint vielen Menschen Sicherheit zu vermitteln.

Bislang wirkt unsere Tour wie ein entspannter Sonntagsspaziergang, bei dem man ab und zu Leute trifft und etwas plaudert. Egal wo wir sind, während ich nur das Glitzern der Sonne auf der Schlei bemerke und mich über die Tatsache amüsiere, dass es warm genug ist, um im Pullover unterwegs zu sein, wir aber über noch teils gefrorenen Boden laufen, sehen Kerstin Grimm-Wallis und Tobias Körner Schilder und Vorschriften. Hier endet die Maskenpflicht, dafür gilt Leinenpflicht, am Hundestrand darf die Leine losgemacht werden, danach müssen die Vierbeiner wieder angeleint bei Fuß laufen. Die Ordnungshüter sehen die Gegend mit anderen Augen. Kann man das überhaupt ablegen? „Ja, das ist kein Problem“, sagt Grimm-Wallis. „Wenn Feierabend ist, ist Feierabend.“

Egal ob wir an der Schlei entlang gehen und nur vereinzelt Menschen treffen, oder durch die schon vollere Innenstadt: Auf unserer Tour werden wir immer wieder gegrüßt. Und Small Talk gehört definitiv dazu. Das gehöre zu den schönen Seiten ihrer Arbeit, so Körner und Grimm-Wallis. Es gibt aber auch weniger angenehme Tage. „Wir haben es sehr oft mit illegaler Müllentsorgung zu tun“, erklärt mir Grimm-Wallis. Leute, die irgendwo Müllsäcke oder Schutt abladen. Oder zuhause ausmisten und ihren Sperrmüll an die Straße stellen, ohne ihn anzumelden. „Sowas ist natürlich nervig, und es kommt oft vor.“

Immer wieder schauen die zwei aufs Smartphone. „Keine Sorge“, sagt Körner. „Wir lesen keine privaten Nachrichten.“ Über eine App bekommen die Ordnungshüter Benachrichtigungen über aktuelle Vorfälle oder Einsätze. Aber heute scheint nicht viel los zu sein. Auf den Königswiesen treffen wir weitere Uniformierte, die ihre Runde drehen: Die Polizei. Man kennt sich und ist per Du. Wir bleiben stehen, um ein bisschen zu quatschen. Das Wetter ist schön, die Tour ruhig und sonst so?

Weiter geht’s über die Königstraße hoch Richtung Stadtweg. Mir fällt auf, dass Grimm-Wallis und Körner beim Überqueren einer Straße immer erst den Gehweg verlassen, wenn wir auf Höhe der Markierungen für den Überweg sind. Ich hingegen nehme es nicht so genau und schneide die Ecken. Ich frage mich, ob die beiden das wegen ihrer Uniform so machen. Grimm-Wallis schmunzelt. „Das ist inzwischen so drin. Ist ja aber auch gut so.“ In ihrer Funktion würde es vielleicht nicht gut ankommen, es nicht so genau zu nehmen mit dem Regelwerk. Wir sind im Stadtweg angekommen. „Steht noch“, sagt Tobias Körner. Er meint die Beschilderung. Hier würden immer wieder die für die Maskenpflicht aufgestellten Schilder entwendet, erklärt er. Deshalb haben sie da ein besonderes Auge drauf. Kurz vorm Capitolplatz stehen zwei rauchende Männer und eine Frau. Sie halten Abstand, unterhalten sich, aber keiner der drei trägt eine Maske. Tobias Körner bittet die Frau, ihre Maske aufzusetzen. Da die beiden Männer rauchen, müssen sie gerade keine Maske tragen.

Kurz vorm Kornmarkt spricht ein Mann die Ordnungshüter an. Warum sie denn dulden würden, dass weiter hinten im Stadtweg mehrere Leute ohne die Abstände einzuhalten vor einem kleinen Supermarkt stehen und rauchen würden. „Da schauen wir mal vorbei“, sagt Körner. Das würde öfter vorkommen, sagt der Mann noch und zieht weiter. Auch wenn es in diesem Fall nichts zu beanstanden gab, geht Körner in den Markt und macht die Mitarbeiter darauf aufmerksam, dass es Beschwerden gab. „Nur dass Sie Bescheid wissen und drauf achten.“ Am Ende der Mönchenbrückstraße verabschiede ich mich von Kerstin Grimm-Wallis und Tobias Körner, Schleswigs Ordnungshütern.