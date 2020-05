Interview : Unternehmensberaterin Inga Wiele über die Rolle der Frauen in der Corona-Krise

Die frühere SAP-Aufsichtsrätin und Beraterin Inga Wiele spricht über den Rückgriff auf alte Führungsmuster in Krisenzeiten.

von Friederike Reußner

28. Mai 2020, 20:21 Uhr

St. Peter-Ording | Was kann Unternehmen helfen, durch die Krise zu kommen? Warum haben es Frauen gerade jetzt im Berufsleben schwer? Und wieso sollten sie jetzt vielleicht mal wieder Police Academy 1 gucken? Unternehmensberaterin Inga Wiele spricht im Interview mit Friederike Reußner über diese Fragen.

Wiele hat 2012 mit ihrem Mann die Beratungsfirma „Gezeitenraum“ in St. Peter-Ording gegründet. Vorher arbeitete sie in 13 Jahre in unterschiedlichen Funktionen in der SAP AG, die letzten beiden Jahre als Aufsichtsrätin.



Wie gefragt ist Ihre Arbeit jetzt in der Krise?

Wir arbeiten ja mit Firmen, die etwas Neues machen wollen und häufig in dem gefangen sind, wie sie es bisher gemacht haben. Im Augenblick ist das bei vielen Unternehmen nicht sofort im Fokus. In allen Branchen wird gerade vorsichtig agiert.

Die wollen die Krise als Chance sehen?

Ich finde es zynisch zu sagen, dass eine Krise eine Chance ist. Weil wir im Augenblick erleben, dass Existenzen gefährdet sind. Und selbst wenn es bei einem Unternehmen nicht um die Existenz geht: Diese Ungewissheit, diese Ambiguität, innerlich auszuhalten – ich glaub’, das hat keiner von uns gelernt.



Kann man das lernen?

Genau das trainieren wir mit unseren Kunden. Man kann üben, mit dieser Unsicherheitsphasen umzugehen. Nun fallen Unternehmen in unsicheren Zeiten gerne auf bekannte, althergebrachte Abläufe zurück, wie beispielsweise in sehr hierarchische Führung. Gerade in Krisensituationen wie dieser kann auch ein Geschäftsführer in die Bredouille kommen, weil er den Überblick verliert. Wer jetzt versucht, alles aus der Hierarchie zu steuern, ist überfordert. Also muss man die Problemlöse-Kompetenz auf eine breitere Basis, aufs Team verteilen. Moderation ist im Augenblick das, was eine Führungskraft tun muss.



Woran liegt es, dass es Menschen gerade jetzt schnell in alte Muster zurückfallen?

Egal, wo wir hingucken: Ob das Schulen sind, Unternehmen, Beziehungen - eine Situation, in der das komplette öffentliche Leben auf Null gefahren wird, damit konnte niemand rechnen. Und der erste Reflex ist unser urzeitlicher Fluchtinstinkt in Verhaltensweisen, Muster, die wir gut kennen.

Wenn wir dann mehr Erfahrung haben mit der Situation, haben wir gelernt, wann der Fluchtinstinkt funktioniert und wann vielleicht eine andere Verhaltensweise wie Gelassenheit besser ist.

Wenn wir über veraltete Muster sprechen: Julia Jäkel, Vorsitzende der Geschäftsführung von Gruner & Jahr, hat neulich beklagt, dass Frauen in der Corona-Krise auf einmal viel weniger im öffentlichen Leben auftauchen würden. Beobachten Sie das auch?

Ich habe ganz viele Geschäftsführerinnen in meiner Kundschaft und ich kann nicht sagen, dass sie nicht mehr auftauchen. Im Gegenteil. Ich glaube aber auch, dass wir in Deutschland zu wenige Frauen in Führungspositionen haben. Ob das jetzt durch die Krise extremer geworden ist, wage ich zu bezweifeln. Ich stimme mit Frau Jäkel insofern überein: Man scheint diese Frauen im Augenblick nicht zu sehen, aber das ist ein grundsätzliches Problem. Ein Beispiel: Egal auf welchen Social Media Plattformen ich geschäftlich unterwegs bin: Diejenigen, die sich wirklich trauen, wahrnehmbare Impulse zu setzen, sind in der Regel Männer. Frauen sind dort auch - aber anteilsmäßig viel seltener.

Frauen dürfen nicht laut sein?

Doch, die sollen laut und aufdringlich sein. Aber mich nervt es, wenn sie versuchen, männliches Verhalten nachzuahmen. Was mir immer gefehlt hat, auch bei meiner Zeit bei SAP, waren freche Frauen. Frauen sind sehr, sehr fleißig, sehr, sehr gut gebildet, aber wenn es hart auf hart kommt, kämpfen sie sich häufig nicht durch. Als ich für den Aufsichtsrat der SAP kandidiert habe, war das wirklich ein Kampf. Und da haben mir viele Frauen gesagt, ihnen wäre das zu anstrengend, was ich da mache. So etwas hört man von Männern nicht.



Und Sie waren in diesem Kampf immer elegant undfrech?

Ich war knallhart. Aber trotzdem freundlich auf meine Art. Ich habe so Bemerkungen gehört wie: Das ist so eine liebe, harmlose, die kommt da doch nie rein. Weil ich immer freundlich bin. Man wird bei mir selten erleben, dass ich nach außen richtig hart werde. Aber ich habe natürlich ganz viele Gespräche im Hintergrund geführt, in denen ich auch Tacheles geredet habe. Ich war der totale Außenseiter, mir hat das wirklich niemand zugetraut.



Und warum haben Sie es in den Aufsichtsrat geschafft?

Weil ich einen ganz starken Willen entwickelt habe, dass ich das wollte. Ich habe vor kurzem den Film Police Academy 1 gesehen. Da gibt es dieses kleine, brave Mädchen, das kaum etwas sagt. Und der Drill Sergant sagt immer zu ihr: Sprechen Sie lauter! Und dann, auf einmal, ist diese Situation da, in der es ernst wird, da schreit sie los. Weil sie wusste, anders geht es jetzt nicht. So war es bei mir auch: Ich wusste, ich kriege diesen Aufsichtsratsposten nicht, wenn ich mich nicht wirklich dahinter klemme. Ich glaube, Männern fällt das nicht so schwer. Das ist vielleicht das Testosteron: Die fordern von sich aus unglaublich. Wenn Frauen etwas erreichen wollen, müssen sie diesen letzten Schritt gehen.

Bei mir war es bei SAP auch ein bisschen Trotz: Ich wusste, die Männer, mit denen ich konkurriere, sind nicht besser als ich. Einer von denen hat mir sogar ganz großzügig angeboten, ich könnte Platz Zwei auf seiner Liste für die Aufsichtsratswahl sein.

Aber gerade in dieser Zeit, in der viele Frauen mit Homeoffice, Kinderbetreuung und Corona-Sorgen beschäftigt sind - wie sollen sie denn noch die Energie haben, trotzig und fordernd zu sein?

Im Augenblick habe ich die auch nicht. Ich glaube auch, dass in der Krise viel an den Frauen hängen bleibt. Das liegt unter anderem daran, dass die Männer in der Regel mehr verdienen.

Viele Frauen sind jetzt natürlich gefährdet, in die alten Rollen zurückzufallen. Die Krise verstärkt zumindest initial alles, was sowieso schon im Argen ist, sie zeigt uns auch ganz deutlich auf, wo es sowieso marode ist - auch in gesellschaftlichen Strukturen.



Das hält man jetzt mit Mühe und Not noch zusammen, damit es nicht in der Krise zerbröselt?

Ja. Ich denke aber, vieles wird danach anders werden. Wenn man sich die Geschichte anschaut, haben Krisen mittel- bis langfristig dazu geführt, dass es danach besser wurde. Weil eine Zerstörung immer eine Erneuerung mit sich bringt.