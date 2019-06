Unter-Schrift, Schlager-Parade, Transfer-Coup

von Matthias Wohlrab

17. Juni 2019, 15:12 Uhr

Höchste Zeit: Ja, das wurde es mit einer Trainerentscheidung bei Holstein Kiel. Steht doch bereits in dieser Woche der Trainingsauftakt an. Letztendlich ist die Personalauswahl doch eine Überraschung, der Name André Schubert tauchte in den Spekulationen nicht einmal auf. Auch nicht in der Boulevardpresse und ebenso nicht an den Stammtischen. Wo sich jede Woche – vom Kieler Ostufer bis zum Rendsburger Paradeplatz – viele Holsteins-Fans und auch frühere „Störche“-Spieler treffen.

Der Name Schubert wurde nicht genannt. Auch nach dem dritten Pils nicht. Holstein war auf der Suche nach einem Fußballlehrer, der eine Mannschaft, die noch keine ist, entwickeln kann. Verhandlungen wurden viele geführt, Schubert war wohl einer der letzten Kandidaten. Mit einem Tor mehr als Energie Cottbus rettete er Eintracht Braunschweig vor dem Abstieg aus der 3. Liga. Ebene jene Braunschweiger, die Holstein im letzten Heimspiel der vorherigen Saison aus der 2. Liga schoss.

Schubert, der wie sein Vorgänger Tim Walter als schwierig gilt, steht vor einer nicht einfachen Aufgabe. So fehlen auf fast allen Schlüsselpositionen noch geeignete Spieler, und das Kieler Umfeld will auch erst einmal die Hand reichen. Was Schubert nicht so gern mag. Holstein steht vor großen Herausforderungen, nach zwei erfolgreichen Jahren sind die Erwartungen hoch. Mal sehen, welches Ziel der neue Mann ausgibt. Etwa Klassenerhalt? Das wäre realistisch in der stärksten 2. Liga seit ihrer Einführung.

Liedertafel: Als solche kommt der HSV derzeit daher. Es geht um den Stadionhit „Hamburg, meine Perle". Geht es nach der

Fangruppierung „Supporters Club", ist die Zeit von Sänger Lotto King Karl im Volkspark zu Ende. Schade, der Titel war zumeist das Schönste, was bei Heimspielen geboten wurde.

Eine Fangruppe maßt sich an, das Unterhaltungsprogramm im Stadion zu bestimmen. Typisch HSV. Die angeblichen HSV-Liebhaber hätten allen Grund gehabt, sich in der Vergangenheit und auch heute noch bei falschen Personalentscheidungen und Millionen-Irrtümern zu Wort zu melden. Da allerdings wird geschwiegen. Das Feld ist wohl zu anspruchsvoll. Die Schlagerwelt dagegen zeichnet sich durch leichte Kost aus. So wie „Hamburg, meine Perle“.

Wieder zurück: Angeblich wechselt Mats Hummels vom FC Bayern zu Borussia Dortmund. Also zu jenem Club, bei dem er auf dem Rasen von 2008 bis 2016 eine herausragende Rolle gespielt hat. Das wäre in der Tat eine Transfersensation, die der Bundesliga derzeit gut zu Gesicht stehen würde. Irgendwie passt Hummels auch besser zum BVB als zum Abonnementmeister.