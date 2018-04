Unsere Erde 2: Morgen anrufen

Es gibt noch einige Karten für den UeNa-Kinoabend

von

18. April 2018, 16:05 Uhr

Für den Kinoabend „Unsere Erde 2“ für Leser der Uetersener Nachrichten am Mittwoch, 25. April, gibt es noch einige Karten. Redaktion und Verlag sowie das Team des Burg-Kinocenters, Marktstraße 24, laden zu diesem ganz besonderen Ereignis herzlich ein. „Film ab!“ heißt es um 20 Uhr.

Jeder, der mag, kann sich bis zu vier Freikarten für die Vorführung in dem 170 Plätze großen Saal des Burg-Kinocenters besorgen. Das geht ganz bequem per Telefon. Einfach morgen, Donnerstag, 19. April, von 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer (0 41 22) 40 08 30 62 89 anrufen und dabei sein. „Unsere Erde 2“ − nach dem Erfolg der atemberaubenden BBC-Dokumentation „Unsere Erde“ lädt auch der zweite Teil dazu ein, die wundervolle Natur unseres Planeten in einzigartigen Bildern zu bestaunen. Die von Günther Jauch gesprochene Dokumentation zeigt den Alltag eines Faultiers hautnah, fängt den Überlebenskampf eines Schneeleoparden ein und folgt dem weiten Weg der Saiga-Antilopen durch asiatische Steppenlandschaften.



Drei Millionen Zuschauer sahen den ersten Teil





Bereits der Vorgänger, „Unsere Erde“, war eine Naturdokumentation der Superlative. Allein in Deutschland wurde die Dokumentation von mehr als drei Millionen Menschen geschaut und konnte dafür die Goldene Leinwand einheimsen. Der zweite Teil knüpft nahtlos an den Erfolg des Vorgängers an. Gedreht wurde der Film in ultra-hochauflösendem 4K. Für die Luftaufnahmen wurden unter anderem moderne Drohnen genutzt. Wer kostenlos ins Kino möchte, sollte sich sputen. Für den Kinoabend für UeNa-Leser stehen nur noch wenige karten zur Verfügung.