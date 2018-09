Exzellenzkommission : Universitäten hoffen heute auf Millionen: Wo SH bei der Forschung spitze ist

Heute entscheidet die Exzellenzkommission, welche deutschen Universitäten aus Bundesmitteln zusätzlich gefördert werden.

von Kiosz Margret

27. September 2018, 13:34 Uhr

Die Spannung steigt bei den Wissenschaftlern in Schleswig-Holstein. Heute entscheidet sich, ob sie weiterhin viele Millionen Euro aus der Exzellenzstrategie der Bundesregierung bekommen. Mit der „Strategie“ soll der Wissenschaftsstandort Deutschland nachhaltig gestärkt und seine internationale Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessert werden.

Wie stehen die Chancen der Kieler Uni?

Die erste Hürde im beinharten Wettbewerb um die Mittel hat der Norden bereits im vergangenen September genommen. Insgesamt 195 wissenschaftliche Anträge von 63 Universitäten aus allen 16 Bundesländern waren in das Rennen gegangen. Nur ein Viertel davon wird letztlich erfolgreich sein. Drei der vier von Kieler eingereichten Anträge landeten unter den 88 Projekten, die sich für die Finalrunde qualifiziert haben. Darunter die Anträge aus den Bereichen Meereswissenschaften („Future Ocean“), Entzündungsforschung sowie „Gesellschaften im Wandel“ (siehe unten). Ausgeschieden sind dagegen die Kieler Nanoforscher.

Was geschieht in der zweiten Phase?

Jetzt geht es ums Ganze, denn heute wird die Exzellenzkommission die künftigen Cluster auswählen. Das Gesamtprogramm ist zunächst mit jährlich insgesamt 533 Millionen Euro dotiert. Die Mittel tragen der Bund und das jeweilige Sitz-Land der einzelnen Universitäten im Verhältnis 75:25.Die Kommission setzt sich zusammen aus 39 Wissenschaftlern, 16 Bildungsministern und der Bundeswissenschaftsministerin, die ein 16-faches Stimmenrecht hat. Die Ergebnisse werden ab 16 Uhr bekannt gegeben. Von den 88 Clustern, die noch im Rennen sind, sollen 45 bis 50 gefördert werden. Entschließt sich die Kommission zur prozentualen Kürzung bei den Clustern, könnten mehr Projekte profitieren.

Wie erfolgreich war Kiel bisher?

Bereits 2005 hatte der Bund mit der Exzellenzinitiative auf das Lissabon-Programm der EU reagiert. Darin verpflichteten sich die EU-Mitgliedstaaten, in ihre Bildungs- und Wissenschaftssysteme zu investieren, um Europa so bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt zu machen. Die CAU hat drei Projekte in jeweils zwei Förderperioden der Exzellenzinitiative (2005-2017) erfolgreich eingeworben.

Was ändert sich künftig?

Mit der jetzt gestarteten Exzellzstrategie will sich der Bund über den geänderten Artikel 91b im Grundgesetz dauerhaft in die Finanzierung der Spitzenforschung einbringen, vergleichbar wie heute schon bei den Leibniz-Instituten.

Auf der Basis der von Bund und Ländern am 16. Juni 2016 getroffenen Verwaltungsvereinbarung setzen die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG und der Wissenschaftsrat zwei Förderlinien um: Exzellenzcluster zur projektförmigen Förderung international wettbewerbsfähiger Forschungsfelder. Dafür gibt es eine Million Euro pro Jahr.

Exzellenzcluster zur projektförmigen Förderung international wettbewerbsfähiger Forschungsfelder. Dafür gibt es eine Million Euro pro Jahr. Exzellenzuniversitäten zur dauerhaften Stärkung der Unis auf Basis erfolgreicher Exzellenzcluster. Um Exzellenz-Uni zu werden, sind mindestens zwei Cluster nötig. Hier winken Förderungen zwischen zehn und 15 Millionen Euro.

Wo steht der Norden?

Neben Kiel sind Hamburg, Hannover und Göttingen aus dem Norden mit im Rennen. Die bisherige Exzellenzuniverität Bremen ist bereits ausgeschieden. Dass Kiel es bereits in die Finalrunde geschafft hat, wertet Uni-Rektor Lutz Kipp als „ein starkes Signal für das Wissenschafts- und Innovationsland Schleswig-Holstein“. Den Erfolg verdanke man vor allem der Kreativität der Forschenden „und dem gemeinsamen Willen der Fakultäten, Schwerpunkte, Cluster und Gremien, das Profil unserer Universität zu schärfen und gemeinsame Antworten für große wissenschaftliche Fragestellungen zu finden“. Jetzt gelte es, Möglichkeiten in Erfolge umzumünzen.

Exzellenz-Spitzenforschung in Schleswig-Holstein

Entzündungsforschung

ranke/IKMB, Uni Kiel

Die rund 300 Mitglieder des Exzellenzclusters „Entzündungsforschung“ an den vier Standorten Kiel, Lübeck, Plön und Borstel erforschen das Phänomen Entzündung, das alle Barriereorgane wie Darm, Lunge und Haut befallen kann. Beteiligt ist die Christian-Albrechts-Universität Kiel, das Uniklinikum (UKSH), das Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön und das Forschungszentrum Borstel. Entsprechend groß ist die Bandbreite von Disziplinen, die zusammenarbeiten: Sie umfasst Bioinformatik, Biologie, Ernährungswissenschaft, Genetik und Medizin.

Zwei Ambulanzen (Kiel und Lübeck) bieten die Versorgung von Betroffenen durch Mediziner verschiedenster Fachdisziplinenan. Dabei ist vor allem die schnelle Umsetzung von Forschungsergebnissen in die klinische Versorgung ein Schwerpunkt des Clusters. Präventive Strategien sollen helfen, den Ausbruch von Entzündungskrankheiten zu verhindern. Der Cluster wird seit 2007 durch die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder mit einem Gesamtbudget von 68 Millionen Euro gefördert; derzeit befindet er sich in der zweiten Förderphase.

Ozean der Zukunft

Die Weltmeere spielen eine Schlüsselrolle für das globale Klima, bergen Gefahren, bieten aber auch Chancen in Form von Ressourcen, die der Mensch nutzen kann. Beim Kieler Exzellenzcluster „Ozean der Zukunft“ bündeln Meeres-, Geo- und Wirtschaftswissenschaftler sowie Mediziner, Mathematiker, Juristen und Gesellschaftswissenschaftler ihr Fachwissen und untersuchen gemeinsam den Klima- und Ozeanwandel. Ihr Ziel: den Ozeanwandel neu bewerten und ein weltweit nachhaltiges Management der Ressourcen ermöglichen.

Mehr als 140 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus sechs Fakultäten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, des Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel (GEOMAR), des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) und der Muthesius Kunsthochschule haben sich im Exzellenzcluster zusammengeschlossen und seit 2006 insgesamt 80 Millionen Euro an Fördermitteln bekommen.

Graduiertenschule

Die Graduiertenschule „Human Development in Landscapes“ ist ein interdisziplinärer Zusammenschluss von 15 Instituten aus fünf Fakultäten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, des Leibniz-Institutes für die Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN) und des Archäologischen Landesmuseums (Schloss Gottorf). Sie wurde im Rahmen der Exzellenzinitiative der Deutschen Forschungsgemeinschaft geschaffen und nahm Ende 2007 ihre Arbeit auf.

Erklärtes Ziel der Graduiertenschule ist die Ausbildung ihrer Doktoranden zu hochqualifizierten Experten mit breitem Wissen über die Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Umwelt in der Vergangenheit. Im Fokus steht die Erforschung des Zusammenspiels natürlicher, sozialer und kultureller Faktoren, die bei der Entwicklung menschlicher Gesellschaften in Landschaften eine Rolle spielen. Die Bandbreite reicht von der Entwicklung des Hausschweins über die Schifffahrt zu Zeiten der Hanse bis hin zur Wahrnehmung von Landschaften im Ersten Weltkrieg. Ein Hauptaugenmerk liegt auf der Archäologie und verwandten Disziplinen wie Archäobotanik, Archäozoologie und Umweltarchäologie. Gefördert wird die Graduiertenschule seit 2007 mit bislang rund 14 Millionen Euro.