Und täglich grüßt das Kuscheltier

06. November 2020, 16:16 Uhr

Je verworrener die reale Welt, desto mehr Menschen flüchten sich ins Irreale. Etwa die Hälfte aller Erwachsenen halten sich ein Stofftier, ein Drittel nimmt es mit auf Reisen, selbst dann, wenn sie geschäftlicher Art sind. Als wäre es ein Laster, haben es Forscher schwer gehabt, Bekenntnisse zur heimlichen Rückkehr in die Kindheit zu erhalten. Wissenschaftler sprechen von einer „Parallelwelt“, die sich viele Erwachsene mit ihrem Plüschtiger schaffen. Horrende Summen geben Sammler für Sonderanfertigungen aus. Etwa dann, wenn sie dem verblichenen Schoßhund nachempfunden sind. Schon gehen Erbschaften an abgegriffene Plüschbären aus dem Hause Steiff, Reisebüros organisieren Weltreisen für Teddys, die – vor dem Eiffelturm oder dem Tadsch Mahal fotografiert – als Gruß in die Heimat schicken. Mögen diese Extravaganzen auch belächelt werden, die Wirkung der Kuscheltiere auf das Seelenheil der Besitzer ist unbestritten. Sie vermitteln Wärme, Nähe unter 1,50 Meter, Geborgenheit, sind Gesprächspartner, erleichtern das Einschlafen ebenso wie das Aufwachen. Und überraschend ist, dass Kuscheltiere bei Männern fast so häufig anzutreffen sind wie bei Frauen.