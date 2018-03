„Und dann ist alles geflogen“

Beim dritten Prozesstag um eine Messerstecherei in einer Elmshorner Bar kommen die Gerichtsmediziner und zwei Thekenkräfte zu Wort

von Bernd Amsberg

30. März 2018, 14:13 Uhr

„Ohne medizinische Behandlung hätte er mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht überlebt.“ Am dritten Prozesstag wegen einer Messerstecherei in einer Elmshorner Bar im Sommer 2016 präsentierten Rechtsmediziner dem Itzehoer Landgericht ihre Gutachten. Quintessenz: Das Opfer erlitt zwei Stichverletzungen, im Elmshorner Krankenhaus brauchten die Ärzte 15 Blutkonserven, um den heute 50-jährigen Mann zu versorgen; eine „große, große Menge“, betonte die Rechtsmedizinerin. Angeklagt ist der Sohn eines Barbesitzers. Dem Barbesitzer soll das Opfer vor der Messerstecherei einen Stuhl auf den Kopf geschlagen haben.

Ein Stich traf den Mann seitlich in den Brustkorb, dabei wurde die achte Rippe komplett durchtrennt. Dieser Stich müsse mit erheblicher Kraft ausgeführt worden sein: „Eine Rippe ist schon ein ordentlicher Widerstand“. Ein zweiter Rechtsmediziner hatte anhand von CT-Aufnahmen aus dem Krankenhaus die Stichkanäle berechnet: Die Waffe drang mindestens neun Zentimeter tief in den Bauch ein. Dass die beiden Wunden beim Sturz in Glasscherben entstanden sein könnten, bezeichneten die Experten als „extrem unwahrscheinlich“. Ein stabiles Messer, zum Beispiel ein Küchenmesser, konnte sich die Rechtsmedizinerin gut als Tatwerkzeug vorstellen. Als der Mann laut Anklage nachts in einer Bar in der Elmshorner Innenstadt verletzt wurde, stand eine junge Frau dort hinterm Tresen. Die konnte sich vor Gericht allerdings kaum mehr an das Ereignis erinnern: Das Opfer sei allein reingekommen, dann kamen „auf einmal Menschen, es wurde laut, Stühle fielen um.“ Sie habe geschrien, dann seien alle rausgegangen und ein Mann habe stark geblutet, erkannt habe sie niemanden.

Bei der polizeilichen Vernehmung am Tag nach dem Vorfall hatte sie viel mehr Details erzählt, hielt ihr Richterin Isabel Hildebrandt vor. Erst dann räumte die Tresenkraft ein, dass sie den Vater des Angeklagten unter den Leuten erkannt hatte, die ins Lokal kamen: „Die haben sich angeschrien“. Bei der Polizei hatte sie noch angegeben, dass der Angeklagte ebenfalls dabei war und laut auf das Opfer eingeschrien habe. Gedächtnislücken, die ihr die Vertreterin des Opfers als Nebenkläger nicht glauben mochte. Dass die junge Frau ihre erste Ladung als Zeugin ignoriert hatte, begründete sie mit der Aussage: „Ich dachte, ich bin keine Hilfe“.

Ihre Freundin, die ebenfalls in der Bar war, hatte ein klareres Bild der Nacht: Eine Masse von fünf oder sechs Männern habe sich hin und her geschubst, Stühle und Aschenbecher lagen auf dem Boden, Beleidigungen seien auf deutsch und türkisch ausgetauscht worden; sowohl das Opfer als auch der Angeklagte und sein Vater sind Türken. Vater und Sohn hatte die Frau unter den Männern erkannt. Als alle nach den Schreien der Tresenkraft auseinander gingen, habe sie gesehen, dass einer der Männer verletzt war und den Krankenwagen gerufen, der Verletzte habe dann nach den anderen die Bar verlassen.

Der Streit soll zuvor in einer anderen Bar begonnen haben, die dem Vater des Angeklagten gehörte; der betrieb auch die Bar, in der zugestochen worden sein soll. Den Beginn der Auseinandersetzung schilderte eine Angestellte, die dort in der fraglichen Nacht arbeitete. Das Opfer war anscheinend ein unangenehmer Stammgast, der laut ihrer Aussage häufig trank und dann „Zickereien mit anderen Gästen“ anfing. An diesem Abend sei seine Unterhaltung mit dem Wirt immer lauter geworden, das Opfer sei handgreiflich geworden, habe Stühle und Aschenbecher geworfen. Andere Gäste hätten mehrere Anläufe gebraucht, um die beiden zu trennen und das Opfer aus der Bar zu bugsieren. Sie habe den Sohn ihres Chefs angerufen, den Angeklagten. Der sei gekommen, nachdem das Opfer draußen war.

Fünf bis zehn Minuten später sei das Opfer zusammen mit einem anderen Mann zurückgekommen und habe dem Wirt von hinten einen Stuhl auf den Kopf geschlagen – „und dann ist alles geflogen“, ein Gast habe sie zur Sicherheit in die Küche gebracht. Eine Verletzung habe sie beim Opfer nicht bemerkt. Ob der Wirt und sein Sohn zwischendurch die Bar verlassen hatten, wisse sie nicht. Eine wichtige Detailfrage, denn in dieser Zeit soll laut Staatsanwaltschaft der Angeklagte in der anderen Bar zugestochen haben.

Der Prozess wird am kommenden Donnerstag fortgesetzt.