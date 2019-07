Unbeschwert statt schmerzhaft

Spätfolgen durch Reaktorexplosion in Tschernobyl: 25 kranke ukrainische Kinder erholen sich bei einem Tag auf dem Almthof in Appen

von Dietmar Vogel

10. Juli 2019, 16:00 Uhr

Appen | Behende und vital klettert Eberhardine Seelig (kleines Foto) aus dem Bus und geht voran. Sie lacht, ihre blauen Augen strahlen. Mit wachem, klaren Blick erfasst sie sofort alle Details ihrer Umgebung. Die 79-Jährige besucht den Appener Almthof. Dort wird sie schon von Walter Lorenzen, dem ehemaligen DRK-Ortsgruppenleiter in Appen, seiner Nachfolgerin Waltraud Hörmann und vielen roten Damen vom DRK erwartet. Im Schlepptau hat die lebhafte Seniorin 25 ukrainische Kinder, Betreuer und Übersetzer, die zunächst schüchtern abwarten.

Aber dann gibt es kein Halten mehr – die 6- bis 13-Jährigen erkunden den Hof, schaukeln oder klettern. Sie lachen und sind fröhlich. „Das ist genau, was wir wollen“, sagt Seelig. „Die Kinder sollen hier einen unbeschwerten Nachmittag verbringen. Sie müssen sich ansonsten schon genug mit ihren Ängsten, Schmerzen und Problemen auseinandersetzen.“ Denn alle Kinder leiden an Leukämie und anderen Formen von Krebs – Folgewirkungen der Explosion des Reaktors Tschernobyl vor 33 Jahren.

Seelig konnte die Not, die diese Atomkatastrophe den nachfolgend geborenen Kindern brachte, nicht tatenlos ansehen. „Da hab’ ich dann vor 28 Jahren begonnen, in Neumünster eine Sommer-Reha-Klinik aufzubauen.“ Und das sieht so aus: Zu Beginn der Sommerferien räumen Helfer die Fröbe-Schule fast komplett aus. Die Ehrenamtlichen karren danach Betten und Matratzen in die Schule, bauen sie auf, richten Sanitär- und Spielräume her, bereiten die Küche und Speiseräume vor und putzen alles hygienisch rein. Die Kinder sind empfindlich, wenn sie ankommen. Ihr Immunsystem ist durch die Chemo- und Strahlentherapien nicht das Beste. „Durch viel Obst und tägliche Physiotherapie entwickeln sie aber schnell Vitalität und Muskelkraft“, sagt Seelig. Bis Ende Juli backen, waschen und betreuen die Helfer dann in Wechselschichten und nach Stundenplan. Außer der Reihe organisiert ein Fahrdienst Arzt- und Zahnarzttermine. Und vormittags wird auch noch Deutsch unterrichtet.

In der Sommer-Reha geht es aber nicht nur um Gesundheit – es geht vor allem um positive Erlebnisse: „Wir erkunden Freizeitparks, sind beim Mitmachzirkus dabei oder haben schöne Tage auf Erlebnisbauernhöfen wie hier in Appen“, sagt Seelig. Auf dem Almthof betätigt sich das Ehepaar Maren und Jürgen Pein, mit Sohn und Hofchef Hauke, seit den Anfängen als Gastgeber für Seelig und ihre Kinder. Highlight ist die Treckerrundtour, die Hauke persönlich übernimmt.

Genauso lange engagiert sich Walter Lorenzen als ehemaliger DRK-Ortsvorsitzender für das Projekt. Die roten Damen des DRK und auch seine Nachfolgerin Waltraud Hörmann machen einiges möglich und laden die Kinder abends immer ins Appener Bürgerhaus zum großen Hotdog-Essen ein. „Das ist das Größte für sie“, freut sich Lorenzen.

Helfen will auch Rolf Heidenberger, gemeinsam mit Frau Christel. Heidenberger unterstützt die Sommer-Reha durch die von ihm initiierte Spendenorganisation „Appen musiziert“ jährlich. Diesmal ist es eine Summe von 3000 Euro, die den Kindern zu Gute kommt. „Wir haben auch schon Kühe für eine ukrainische Mutter gekauft“, erzählt er. „Sie hat vom Milchverkauf gelebt, musste ihre Tiere aber wegen der hohen Arztkosten für ihren Sohn eines nach dem anderen verkaufen. So hatte sie keine Lebensgrundlage mehr. Da sind wir eingesprungen.“

Seelig hat nicht nur nach Appen freundschaftliche, verbindliche Beziehungen zu treuen Helfern aufgebaut. Ihr Netzwerk ist großflächig. Sie überzeugt durch Tatkraft und zieht Stärke aus ihrem Glauben an Gott. „Außerdem bin ich Kölnerin und musste mich auf einer Jungsschule durchsetzen. Muss ich noch mehr sagen?“, sagt sie und lacht dabei. Sie hat zwei Kinder und durchlief zahlreiche Ausbildungen. So kann sie sich technische Zeichnerin, Hauswirtschaftsmeisterin, Berufsberaterin für Rehabilitation und Kneipp-Mentorin nennen. Aber den wichtigsten Job hat sie vielleicht jetzt, mit 79 Jahren – als Hoffnungsträgerin.