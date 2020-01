Umweltschutz gegen Tourismus

Eine Bürgerinitiative will eine Ferienhaussiedlung am Rand eines Naturschutzgebietes verhindern – doch die Gemeinden wollen Geld verdienen

von Kay Müller

28. Januar 2020, 21:45 Uhr

Kiel/Meldorf | Die Aufregung ist Tanja Matthies gestern deutlich anzumerken, als sie vor den Mitgliedern des Petitionsausschusses das Wort ergreift. Die Sprecherin der „Bürgerinitiative für Naturschutz im Speicherkoog“ im Kreis Dithmarschen ist in den Landtag nach Kiel gekommen, um ihre öffentliche Petition vorzustellen, die mittlerweile mehr als 2300 Menschen unterzeichnet haben. Sie wehren sich gegen den geplanten Bau von bis zu 70 Ferienhäusern, die in dem ansonsten unbebauten rund 5000 Hektar großen Gebiet in der Meldorfer Bucht stehen, in dem viele Vögel brüten und rasten. „Wir sehen keine Notwendigkeit, hier Übernachtungsmöglichkeiten zu schaffen“, sagt Matthies. Denn das würde eine „Extrembelastung der Natur“ bedeuten, gerade nachts bräuchten die Vögel Ruhe und Dunkelheit.

„Wir wollen aber nicht in einem Naturschutzgebiet bauen, sondern am Rand“, sagt Stefan Oing vom Amt Mitteldithmarschen. Tatsächlich liegen die Bauplätze wie Inseln in den Vogelschutzgebieten. Die drei Gemeinden Elpersbüttel, Nordermeldorf und Meldorf haben ein Kommunalunternehmen gegründet, um einen kleinen Teil des Koogs zu bebauen und so den Tourismus in der Region zu stärken. Die Häuser und die Hausboote, die dort entstehen sollen, würden an Privatinvestoren verkauft. „Das wären richtige Sahnestücke“, sagt Oing, der gestern in der Sitzung deutlich macht, dass bei dem Millionenprojekt alle planungsrechtlichen Schritte korrekt abgelaufen seien. „Wir haben zwischen den Interessen von Mensch und Natur abgewogen“, sagt Oing. Dabei sei diese Bauplanung herausgekommen, ein weiterer Ausbau sei nicht möglich. „Das einzige, was noch fehlt, ist eine Verträglichkeitsprüfung, mit der wir im Sommer rechnen“, sagt Oing. In dem Gutachten soll festgestellt werden, ob der Bau, der auch die Errichtung eines Campingplatzes und eines Nationalparkhauses beinhaltet, mit der europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie in Einklang zu bringen ist. „Ich bin da sehr zuversichtlich“, sagt Oing. Mit den meisten Umweltverbänden sei man in einem guten Dialog, und auch Gespräche mit der Bürgerinitiative wolle er weiter führen, obwohl er in der Sache „nichts Neues gehört hat“.

Tanja Matthies ist dennoch zufrieden mit der Ausschusssitzung. „Sie zeigt, dass auch ganz normale Bürger hier mit ihren Sorgen, Nöten und Kritik gehört werden, die bei den zuständigen Behörden nicht ernst genommen wird.“ Sie erhofft sich von den Abgeordneten, dass die auf die kommunalen Vertreter einwirken. Denen müsse doch klar geworden sein, dass die Bebauung am Rand eines Naturschutzgebietes sich negativ auf die Vögel auswirke. „Wir können nur eine Empfehlung aussprechen, das hat keine rechtliche Bindung“, sagt der Vorsitzende des Ausschusses, Hauke Göttsch (CDU). Denn das Gesetz sei für alle bindend. „Und rechtlich ist an dem Verfahren ja offenbar nichts zu beanstanden“, sagt Ausschuss-Mitglied Jörg Hansen (FDP).

Dennoch bemühen sich die Politiker um Vermittlung, regen etwa an, dass sich Naturschutzbeauftragte darum kümmern sollen, dass die Gäste im Speicherkoog die Schutzgebiete meiden und keinen unnötigen Lärm verursachen oder Müll liegen lassen. Für die Ordnungsdienstmitarbeiter des Amtes sei das nicht zu leisten, meint Oing. „Hauptamtliche Betreuer wären das Mindeste“, fordert Tanja Matthies. „Man darf nicht den Tourismus über den Artenschutz stellen.“ Einige der Vögel, die im Speicherkoog zu finden seien, seien vom Aussterben bedroht.

Nun hofft Tanja Matthies, dass die Planungen nach Intervention des Ausschusses noch einmal überdacht werden – aber zur Not müsse sie eben eine Klage prüfen.