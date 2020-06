Strandurlaub in SH : Umstrittenes Projekt: Wo die Strand-Ticket-App wirklich kommt

Die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht arbeitet an der Einführung zum Ferienbeginn – alle anderen Badeorte verzichten.

09. Juni 2020, 19:46 Uhr

Kiel/Scharbeutz | In Zeiten von Corona ist nicht immer klar, was eine gute und was eine schlechte Nachricht ist. Das gilt auch für die Strand-Ticket-App, die André Rosinski von der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht gerade mit Hochdruck für die Badeorte Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Haffkrug, Sierksdorf und die Stadt Neustadt mit den Stränden Pelzerhaken und Rettin entwickelt. Zum Schulferienbeginn soll sie fertig sein – spätestens Anfang Juli, wenn die Urlauber aus Nordrhein-Westfalen anreisen. Die Landesregierung will die Entwicklung der App mit einem sechsstelligen Betrag fördern.

Während die gebuchten Gäste in Hotels, Pensionen und Ferienunterkünften ebenso wie die Bürger dieser Badeorte freien Strandzugang genießen, müssen alle anderen über die App, die in Wahrheit eher ein Webseitenangebot wird, ihre Strandparzelle buchen.

App praktisch für Tagesgäste?

André Rosinski hält das für eine gute Nachricht auch für all die Tagesgäste, die im Sommer gerne die Strände an der Lübecker Bucht bevölkern. Im Umkehrschluss heißt dies schon für Bürger der Nachbarorte Schwartau oder Stockelsdorf, dass sie wie jeder Tagesgast aus Hamburg oder Lüneburg per App buchen müssen.

Die Strandlieger werden dieses Jahr weniger Platz pro Person zur Verfügung haben. Da ist es ein guter Service, wenn ich schon zu Hause weiß, ob ich an den Strand komme. André Rosinski, Tourismus-Agentur Lübecker Bucht

Nach Lage der Dinge ist die Welt der Strand-Ticket-App mit der inneren Lübecker Bucht für diesen Sommer bereits zu Ende. Nachdem Regierungschef Daniel Günther das Projekt am Wochenende für die Strände von Nord- und Ostsee angekündigt hatte, winken die Touristiker in St. Peter-Ording, auf Sylt sowie Föhr und Amrum bereits ab. Häufigstes Argument: Die Nordseestrände böten genug Platz für alle Badegäste.

Viele Orte wollen auf die App verzichten

Und anderswo an der Ostsee? Schon in Travemünde oder Grömitz glaubt man auf die App-Entwicklung verzichten zu können. „Wir hätten es gern an der gesamten Ostsee ausgerollt“, erklärt Rosinski, räumt aber ein: „Man muss es auch kontrollieren.“

Selbst im Kieler Wirtschaftsministerium, zuständig für den Tourismus im Land, sieht man den Bedarf für die gesamte Kieler Bucht, Eckernförde sowie die Strände weiter nördlich an der Flensburger Förde nicht mehr. Glücksburgs Bürgermeisterin Kristina Franke zum Beispiel hält solch eine Zugangsbeschränkung für die Strände ihrer Stadt für überzogen.

Gute Nachrichten für Strandliebhaber

Neben den gebuchten 2500 bis 3000 Betten seien immer auch Tagesausflügler aus der Nachbarstadt Flensburg oder anderswo willkommen: „Ich kann das Problem für uns nicht erkennen.“ Und sie könne und wolle auch nicht jeden Naturstrand kontrollieren, etwa auf der Halbinsel Holnis. Für strandbegeisterte Schleswig-Holsteiner sind das sicher gute Nachrichten.

Auch Bettina Bunge von der landesweiten Tourismus-Agentur Tash sieht das App-Angebot zunächst für Orte wie Scharbeutz oder Haffkrug: „Der Strand ist dort schmal, das Aufkommen an Tagestouristen groß.“ Gästelenkung mit Abstandsregeln sei da schwierig.