Fridays for Future : Umgeben von Kameras und Mikrofonen

Greta Thunberg wird von Journalisten umringt, wo immer sie auftaucht.

Ina Reinhart

06. Dezember 2019, 18:33 Uhr

Madrid | Eine lange Reise ist für Greta Thunberg am Freitag zu Ende gegangen. Die Klima-Aktivistin kam am Morgen mit dem Zug in der Stadt Madrid an. Das ist die Hauptstadt des Landes Spanien in Europa. Greta ist dorthin gereist, um an einer Konferenz teilzunehmen, bei der Experten über Klimaschutz beraten.

Bei ihrer Ankunft am Bahnhof in Madrid warteten schon viele Journalisten und Fotografen auf die berühmte Schwedin. „Ich hoffe sehr, dass die COP25 etwas Konkretes hervorbringt“, sagte die 16-Jährige. COP25 ist die englische Abkürzung für die 25. Weltklimakonferenz. Die Mächtigen in der Welt müssten endlich begreifen, wie ernst die Situation sei, meinte Greta.

Am Dienstag war Greta nach einer etwa dreiwöchigen Segelfahrt von Amerika aus wieder in Europa angekommen. Sie wollte nicht mit dem Flugzeug fliegen. Denn dabei werden Abgase ausgestoßen, die das Klima erhitzen.

Später ging es dann weiter zu einem großen Protestmarsch von „Fridays for Future“. Denn Greta weiß, dass Klimakonferenzen allein nicht reichen. „Ich selbst bin nur eine Aktivistin, ein kleiner Teil einer sehr großen Bewegung“, sagte Thunberg, die die internationalen Proteste 2018 durch ihren Schulstreik angestoßen hatte. „Aber wir brauchen noch viel mehr Klimaaktivisten.“ Denn alle Bemühungen hätten bisher nicht gefruchtet, es fehle am politischen Willen. Die Klimakrise sei derweil noch viel größer geworden. „Wir streiken jetzt seit mehr als einem Jahr, aber nichts ist wirklich passiert“, resümierte sie. „Wir brauchen endlich Taten.“