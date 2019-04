Übungsflug in den Tod

Vor 15 Jahren stießen zwei Tornados der Luftwaffe über der Halbinsel Eiderstedt zusammen – zwei Piloten starben

von Dieter Schulz

17. April 2019, 21:29 Uhr

Garding | Wer damals in der Nähe war, wird den Anblick wohl sein Lebtag nicht vergessen: Vor 15 Jahren stürzten über dem westlichen Eiderstedt zwei Tornados der Luftwaffe ab, zwei Offiziere kamen dabei ums Leben. Heute wird der Toten gedacht.

Die drei Luftwaffen-Jets starten am 21. April 2004 vom Fliegerhorst Hohn, da die Startbahn der eigentlichen Heimatbasis des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 „Immelmann“ (damals noch Aufklärungsgeschwader 51) in Jagel saniert wurde. Geplant sind zuerst Luftkampfmanöver und anschließend eine Luftbetankungs-Übung. Dazu ist einer der drei Tornados mit einem speziellen Behälter mit ausfahrbarem Schlauch ausgerüstet, über den die anderen Maschinen im Fluge Treibstoff übernehmen können – eigentlich ein Routine-Auftrag für die erfahrenen Crews. Doch noch bevor die Luftbetankung überhaupt beginnen kann, endet die Mission um 10.12 Uhr in der Nähe der kleinen Ortschaft Tating auf der Halbinsel Eiderstedt in einer Katastrophe: Während der Tanker noch in sicherer Entfernung ist, berühren sich die anderen beiden Tornados während der Luftkampfmanöver – im Kurvenflug, berichten Augenzeugen, in 5000 Meter Höhe, sagt später die Bundesanstalt für Flugsicherung.



Ein Jet explodiert in der Luft





Ein Jet explodiert im Flug, der andere trudelt sich überschlagend zu Boden. Eine Crew kann sich mit dem Schleudersitz retten, die andere stirbt noch in der Luft. Die beiden Kampfflugzeuge schlagen wenige Kilometer voneinander entfernt in orangen Feuerbällen auf freiem Feld auf, eine nur 80 Meter von einem Wohnhaus entfernt. Über dem Gebiet zwischen Poppenbüll und Tating regnet es Trümmerteile. Der Tanker fliegt zu diesem Zeitpunkt in sicherer Entfernung – er kehrt als einziges Flugzeug der Mission zur Heimatbasis zurück.

Heute gedenken die Kameraden des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 „Immelmann“ der beiden verunglückten Piloten mit einer Zeremonie am Gedenkstein am St.-Johannisring in Poppenbüll. Der Stein mit der Namenstafel der beiden Toten konnte dank vieler Spenden 2007 aufgestellt und feierlich eingeweiht werden.

Der Tornado ist ein in den 1970er Jahren in deutsch-britisch-italienischer Gemeinschaftsproduktion entwickelter, zweisitziger Mehrzweck-Jet. Der gut 17 Meter lange Schwenkflügler kann unter anderem als schwerer Jagdbomber, Aufklärer und zur Bekämpfung radargeführter Flugabwehr eingesetzt werden. Die Auslieferung des bis zu 2400 Kilometer pro Stunde schnellen Flugzeugs an die Bundeswehr begann im Jahr 1981 und wurde 1992 mit der Übergabe des letzten Tornado ECR abgeschlossen. Ausgeliefert wurden insgesamt 357 Exemplare an Luftwaffe und Marine. Sie ersetzten bis 1987 die veralteten F-104 Starfighter.



Luftwaffe sucht Nachfolgemodell





Die Bundeswehr verlor bislang 46 Tornados durch Abstürze, 33 Piloten und Waffensystemoffiziere kamen dabei ums Leben. Der bislang letzte Absturz eines deutschen Tornados ereignete sich am 16. Januar 2014 gegen 21.30 Uhr bei Laubach (Eifel) nahe der A 48. Die Maschine des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 befand sich dabei im Landeanflug auf den Fliegerhorst Büchel, bevor sie etwa vier Kilometer vor der Landebahn in ein Waldgebiet stürzte. Die Besatzung konnte sich mit dem Schleudersitz retten.

Die Bundeswehr will bis 2025 rund 90 neue Kampfjets als Ersatz für den Tornado beschaffen. In der Endauswahl sind die amerikanische F/A-18 Super Hornet und eine Weiterentwicklung des Eurofighters oder aber ein Mix von beiden Mustern. Das von Deutschland und Frankreich gemeinsam geplante Kampfflugzeug FCAS (Future Combat Air System) soll dann den Eurofighter auf deutscher und die Rafale auf französischer Seite ablösen. FCAS wird allerdings frühestens ab dem Jahr 2040 einsatzbereit sein.