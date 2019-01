Überfälle auf Kinder in Kiel

von shz.de

15. Januar 2019, 18:37 Uhr

Zwei Fälle, bei denen Kinder im Kieler Stadtteil Hassee überfallen wurden, sorgen für Beunruhigung. Gestern Morgen war ein Achtjähriger auf dem Weg zur Schule, als er von einem Mann im Bereich des Eiderbrooks/Speckenbeker Weges von hinten am Schulranzen festgehalten wurde. Der Junge habe sich aus eigener Kraft nicht befreien können. „Ein Spaziergänger kam ihm zu Hilfe“, teilte Matthias Felsch, Sprecher der Polizeidirektion Kiel, gestern mit.

Erst kürzlich – am Montag, 7. Januar, war es im selben Stadtteil zu einem ähnlichen Vorfall im Bereich des Damaschkeweges gekommen: Dort führte am frühen Morgen ein zwölfjähriges Mädchen ihren Hund aus, als eine unbekannte Person sich von hinten heranschlich und sie plötzlich an der Jacke packte. „Die Zwölfjährige konnte sich losreißen, ihr gelang unverletzt die Flucht.“ Sie habe weder den Täter noch dessen Fluchtrichtung beschreiben können, so Felsch.

Die Kriminalpolizei ermittelt. „Wir können nicht ausschließen, dass es sich in beiden Fällen um dieselbe Person handelt“, sagt Felsch auf Nachfrage. Die Polizei habe ihre Präsenz in dem Bereich stark erhöht.



> Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Spaziergänger, sich unter Tel. 0431-160 3333 zu melden.