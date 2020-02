Über 2000 Berichte für Wehrmacht, NS-Ministerien und Großbanken

75 Jahre nach Kriegsende arbeitet ein Historiker die Geschichte des Kieler Instituts für Weltwirtschaft im Dritten Reich auf

von Margret Kiosz

24. Februar 2020, 11:54 Uhr

Kiel | Wenn es um Schutzzölle geht, die der Amerikanische Präsident erheben will, oder um Ausfuhrverbote für norddeutsche Milchprodukte nach Russland als Strafe für die Krim-Annexion, dann sind die Wissenschaftler des Kieler Instituts für Weltwirtschaft gefragte Leute. Sie gelten als Experten für globale Handelsströme und Länderprofile.

Dieses Wissen machten sich schon die Nationalsozialisten im Dritten Reich zunutze. Die Fragestellungen waren damals meist kriegsfixiert: Die Kieler lieferten Analysen, was eine Invasion Schwedens für die deutsche Erzversorgung bedeuten würde. Eine Studie über die dänische Viehwirtschaft und ihren Beitrag zum Schließen der sogenannten Fettlücke im Reich. Oder eine Kalkulation, wie viele Getreidereserven Südosteuropas im Kriegsfall „auf Deutschland umgelagert“ werden können.

Welche Rolle das renommierte Institut in der NS-Zeit gespielt hat, und warum sich die damalige Institutsleitung zum Handlanger des Nazi-Regimes machen ließ, das hat jetzt – 75 Jahre nach Kriegsende – der Münchner Historiker Gunnar Take im Rahmen seiner Dissertation aufgearbeitet. Spät – aber immerhin.

Das IfW Kiel hat sich zwar in der Vergangenheit immer wieder mit seiner Geschichte auseinandergesetzt. Eine Erforschung der Themen und Arbeitsweisen während der NS-Jahre auf Basis von internationalen Primärquellen gab es bisher aber nicht. Take forschte vier Jahre lang zum Thema, betreut von seinem Doktorvater Uwe Danker, Chef des „Instituts für schleswig-holsteinische Zeit- und Regionalgeschichte“ mit Sitz in Schleswig.

IfW-Präsident Gabriel Felbermayr nannte bei der Vorstellung der Doktorarbeit (Buchinfo unten) die enge Verflechtung des Instituts mit dem Regime „beschämend und verstörend“.

Zentrale Figur war damals Andreas Predöhl, Direktor des Instituts für Weltwirtschaft von 1934 bis 1945. Als junger Mann war er vier Jahre Soldat im Ersten Weltkrieg, in der Weimarer Republik war er Mitglied der SPD. Als 1933 die Nazis an die Macht kamen, sah er seine Chance, Karriere zu machen. 1937 trat er in die NSDAP ein.

Unter ihm folgten die Kieler Expertisen laut Take einem praxisorientierten völkischen Wissenschaftsbegriff. Volkswirtschaft wurde als Dienst am „Volkskörper“ begriffen. Es war eine Konzeption, die sich auf Autonomie und Autarkie Deutschlands bezog und aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht die Grundlagen für ein von Deutschland beherrschtes Europa beschrieb.

Unter Predöhl habe das Institut zur Effizienzsteigerung der NS-Herrschaft beigetragen. Auf Grundlage seiner Länderanalysen hätten die Nazis ihre Angriffskriege geplant. Es ging um die Wirtschaftskraft des Feindes, um Stahlproduktion, Mineralölversorgung, Kornkammern oder „neue Lebensräume im Osten“.

Die Expertisen aus Kiel wurden damals rasch zum festen Bestandteil der deutschen Kriegsführung. Sein Betrieb arbeite „auf vollen Touren“, schreibt Predöhl elf Tage nach Kriegsbeginn, und er stehe „in enger, fast herzlicher Verbindung“ mit den zuständigen Wehrmachtsstellen.

Die Kieler Ökonomen fertigten Berichte wie am Fließband – bis Kriegsende etwa 2000 für Wehrmacht, Ministerien, Großbanken und Industrieunternehmen.

Das IfW war damals schon judenfrei, denn 1933 stürmten Mitglieder des nationalsozialistischen Studentenbundes das Institut an der Förde mit dem Auftrag, alle Juden „zu beseitigen“. Später sagt Predöhl, habe er durch seine Unterstützung des NS-Regimes versucht, das Institut zu retten. Und er hätte seine Mitarbeiter vor der Front bewahrt. Doch Take stellt fest: Predöhl und seine Wissenschaftler seien keine Mitläufer gewesen, sondern „Bestandteil des Systems“.

Im November 1945 setzten die britischen Besatzungsbehörden Predöhl als IfW-Leiter ab. Er blieb aber als Professor an der Universität. 1953 wechselte er an die Uni Münster, wo er 1974 im Alter von 80 Jahren starb.

Bei der Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels der IfW-Geschichte gehe es nicht darum, über Menschen zu richten, sondern aus der Vergangenheit zu lernen und die Wachsamkeit gegenüber der politischen Beeinflussung von Wissenschaft zu erhöhen, betonte Institutsdirektor Felbermayr. „Versuche, Forschung zu instrumentalisieren, sind kein Alleinstellungsmerkmal der Nazi-Zeit.“