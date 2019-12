Nationalmuseum : „Tyskland“-Ausstellung in Kopenhagen: Deutschland für Dänen

Das Nationalmuseum versucht sich in seiner Ausstellung „Tyskland“ an einer historischen Beschreibung Deutschlands.

von Martin Schulte

30. November 2019, 15:27 Uhr

Kopenhagen | Schokolade also. Das ist der erste Eindruck von dieser Ausstellung, an den sich gleich die erste Frage anschließt: Warum ausgerechnet Schokolade? Die Säulen vor dem dänischen Nationalmuseum in Kopenhagen sind mit bunter Werbung plakatiert: „Tyskland“ – „Deutschland“ – lautet der einfache wie vielversprechende Titel; und die Plakate erinnern ganz ohne Zweifel an eine deutsche Schokoladenmarke, die seit Jahrzehnten mit dem Slogan „Quadratisch. Praktisch. Gut.“ wirbt. Deutschland als Schokoladennation? Das wäre ein eher schlecht gepflegtes Klischee vom Land der Biertrinker, Wurstesser und Autofahrer. Oder ist das einfach modernes Museums-Sponsoring?

Adler, Käfer und Mauerfall

Egal, es soll hier um den dänischen Blick gehen und die Skandinavier haben ja schon einiges mit dem Nachbarn aus dem Süden durchgemacht.

Vor dem Eingang zum Museum steht dann das erste echte Exponat, ein gewaltiges Stück der Berliner Mauer. Hier ist der Bezug offensichtlich, wie auch bei den ersten Ausstellungsstücken im Museum. Der stürzende „Adler“ von Georg Baselitz aus dem Jahr 1977, vor dem Hintergrund der Deutschlandfahne.

Martin Schulte

Das Bild ist im Original kleiner, als es auf Reproduktionen wirkt. Baselitz’ abwärts taumelnde Adler gehören längst zum Kanon des deutschen Selbstbildes. Plakativ, aber ausgesprochen gute Malerei. Davor steht ein VW-Käfer von 1952, um die Ecke laufen Videos des Mauerfalls in Endlosschleife. Mit diesem Eingangssujet kann man nicht viel falsch machen, weder in Dänemark noch in Deutschland.

Sechs thematische Bereiche

„Deutschland hat eine prominente Rolle in unserer Geschichte und in unserem kulturellen Erbe. Diese Zusammenhänge wollen wir in dieser Ausstellung herausarbeiten“, sagt Museumsleiterin Anni Mogensen. Das ist ein großer Ansatz, immerhin greift die Schau nicht einzelne Aspekte heraus, nein, hier soll der Blick auf Deutschland in seiner Gesamtheit vermittelt werden. Ein ambitioniertes Unterfangen.

Weiterlesen: So sehen die Dänen Deutschland

Die Ausstellung ist in sechs Bereiche unterteilt, die selbstverständlich thematisch ineinander fließen: Erinnerungen einer Nation, Fließende Grenzen, Reich und Nation, Made in Germany, Krise und Erinnerung, Blick zurück und Aufbruch. Schon diese Unterteilungen machen deutlich, wie vielschichtig die deutsche Geschichte gerade in ihren Anfängen ist, komplizierter jedenfalls als die vieler anderer europäischer Länder, die oft, wie Frankreich oder Großbritannien, als Zentralstaaten auch eine zentrale nationale Erzählung verbindet – und die zudem nicht, wie Deutschland, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein dunkles Kapitel an das nächste gefügt haben.

Deshalb geht diese Ausstellung wohl bewusst den Weg der Reduktion, will anhand von 123 Objekten die Geschichte des Nachbarlandes erzählen. Die Erklärungen zu den Stücken, darunter auch Ernst Barlachs Skulptur „Der Schwebende“ aus der Stiftung Rolf Horn des Schleswig-Holsteinischen Landesmuseums auf Schloss Gottorf, sind in einem schmalen Begleitheftchen gebündelt und eher spärlich.

Begleittexte nur in Dänisch und Englisch

Die Suche nach dem richtigen Exponat in dem Bändchen ist ein mühsames Geschäft, zumal die Begleittexte wie auch die kurzen Einführungen an den Museumswänden lediglich in Dänisch und Englisch gehalten sind. Erstaunlich, denn es sind viele Deutsche unter den Besuchern der Ausstellung.

Und „Tyskland“ soll außerdem der große Auftakt zu einem Festjahr sein, in dem beide Länder 30 Jahre nach dem Mauerfall gemeinsam ihre Geschichte und Kultur feiern – und das Deutschland und Dänemark jenseits der lebendigen Grenzregion, die ab Januar 100 Jahre Grenzziehung feiert, noch enger zusammenbringen will. „Wir hoffen, dass wir einen größeren Teil von Deutschland erreichen können“, sagt der dänische Botschafter in Berlin, Friis Arne Petersen. Da wären deutsche Beschriftungen in der Kopenhagener Ausstellung ein Anfang gewesen.

Aber die Ausstellung liefert auch einige interessante Denkansätze. So wird etwa überzeugend dargelegt, dass die Kleinstaaterei und der daraus resultierende Wettbewerb eine überaus lebendige und vielseitige Kultur auf den Weg brachten. Auch die territorialen Veränderungen des Landes, das im Herzen Europas an viele Nachbarn grenzt, wird knapp und nachvollziehbar anhand einiger ehemaliger deutscher Städte wie Straßburg, Basel oder Kaliningrad erzählt.

Ratlosigkeit inmitten des üppigen Prunks

Schwach ist dagegen der Ausstellungsteil, in dem Reich und Nation erklärt werden. Hier blinken und glitzern prachtvolle Pokale und fein gearbeitete Rüstungen – große Handwerkskunst, aber der Zusammenhang fehlt. An der dichtesten Stelle dieser reduzierten Ausstellung entsteht vor allem Ratlosigkeit inmitten des üppigen Prunks.

Martin Schulte

Erstaunlicherweise werden die großen deutsch-dänischen Verbindungslinien nicht erzählt, die gerade in der Grenzregion – 1864! – sehr präsent sind. Auch die deutsche Besetzung Dänemarks während des Zweiten Weltkriegs oder die schwierige Beziehung zu ihrem Halb-Landsmann Emil Nolde spielen keine Rolle. Der Nationalsozialismus wird wie vieles andere – Luther, Gutenberg, Bauhaus, Wald, Romantik, Weimar und Goethe – eher beiläufig erzählt. Dabei bleibt einiges an der Oberfläche. Aber muss das schlecht sein? Das ist die Frage, die sich nach dem Besuch stellt.

Entscheidende Frage bleibt unbeantwortet

Immerhin wird „Tyskland“ in Kopenhagen gezeigt, und die Hauptstadt liegt in Dänemark von der Grenzregion mental so weit weg wie Bayern in Deutschland von Schleswig-Holstein.

dpa

Und dennoch: Einige Schwächen sind zu offensichtlich. Die Objekte stehen oft für sich, ja, sie werden teilweise fahrlässig alleingelassen. Auch der Umstand, dass einiges lediglich als Kopie in die Ausstellung integriert werden konnte, verbessert den Gesamteindruck nicht.

Und die spannendste Frage wird überhaupt nicht aufgegriffen – wie hat sich Deutschland nach dem Mauerfall verändert. 30 Jahre deutsche Geschichte einfach auszulassen, ist auch in diesem Jubiläumsjahr des Mauerfalls keine gute Idee.

So werden viele dänische Besucher wohl nach dem Gang durch die Ausstellung zu Neil MacGregors Buch „Deutschland – Erinnerungen einer Nation“ greifen, das im Museumsshop mit dem Spruch „Nimm dir Deutschland mit nach Hause“ beworben wird.

In dem Band fasst der britische Kunsthistoriker und Gründungsdirektor des Berliner Humboldt-Forums überraschend anschaulich die deutsche Geschichte zusammen. Diesem Buch gelingt, was die „Tyskland“-Austellung verpasst. Und zwar ganz ohne Schokolade.

Tyskland: Dänisches Nationalmuseum, Ny Vestergade 10, Kopenhagen. Bis zum 1. März.