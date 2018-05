TT-Regionalliga: RSC Husum II bleibt Tabellenletzter

von Ralf Henningsen

03. Mai 2018, 18:40 Uhr

Am ersten Spieltag der Rückrunde in der Tischtennis-Regionalliga gelang der Reserve des Rollstuhlsportclubs Husum ohne den verletzten Spitzenspieler Richard Krentz kein Sieg.

RSC Husum II – BSV Wismar 1:4. Bernd Christoph startete mit einem Sieg gegen Kurras optimal in den Spieltag. Es sollte aber in diesem Spiel der einzige Punkt bleiben, denn nach Karl-Martin Jensens Niederlage gegen Eggert ging auch das Doppel verloren. In den verbleibenden Einzel hatten beide Husumer Pech, als sie ihre Einzel trotz 2:1-Satzvorsprung knapp im Entscheidungssatz abgeben mussten.

Christoph - Kurras 6,-3,7,5; Jensen – Eggert -6,-2,-6; Christoph/Jensen – Eggert/Kurras -10,-3,-9; Christoph – Eggert -7,9,7,-5,-3; Jensen – Kurras 8,-5,7,-8,-8.

RSC Husum II – RSG Schwentinental 1:4. Auch im zweiten Spiel des Tages startete Bernd Christoph mit einem Sieg. Diesmal holte er einen 1:2-Satz-Rückstand auf und gewann gegen Vincente San Martin noch im fünften Durchgang. Gäste-Spieler Zimmer war für beide Husumer zu stark und da sowohl das Doppel als auch beide Einzel von Jensen verloren gingen, stand am Ende eine erneute 1:4 Niederlage.

Christoph – San Martin 9,-9,-12,9,7; Jensen – Zimmer -2,-5,-3; Christoph/Jensen – Zimmer/San Martin -4,-6,10,-3; Christoph – Zimmer -2,-5,-3; Jensen – San Martin -2,-9,-4.

RSC Husum II – BSV Sünteltal 0:5. Gegen den noch ungeschlagenen Spitzenreiter war ebenfalls nichts zu holen. Allerdings gelang Christoph gegen Harald Brase, immerhin momentan zweitbester Regionalliga-Spieler, ein Achtungserfolg, als er nach 0:2-Satz-Rückstand noch ausglich, im Entscheidungssatz aber knapp unterlag. Auch im zweiten Einzel spielte Christoph stark auf, als er den bisher ungeschlagenen Ralf Shabani in den Sätzen eins und zwei jeweils in die Verlängerung zwang.

Christoph – Brase -8,-2,8,7,-8 Jensen – Shabani -1,-8,-1 Christoph/Jensen – Brase/Shabani -3,-5,-6 Christoph – Shabani -11,-10,-4 Jensen – Brase -1,-5,-5