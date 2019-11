TSV Westerland in Not

Handball-Landesliga: Inselclub bekommt kaum noch eine Mannschaft zusammen / Zweiter Niebüller Sieg

05. November 2019, 17:34 Uhr

Westerland/Niebüll | Jede Saison wieder ist es für den TSV Westerland eine Herausforderung, den Handball-Spielbetrieb auf Sylt aufrechtzuerhalten. Die erschwerende geographische Lage erfordert Freude am Organisieren, Hartnäckigkeit und viel Herzblut. Derzeit kommt es aber sogar für Westerländer Verhältnisse knüppeldick. Eine Verletzungsmisere hat den Landesligisten heimgesucht, den zudem der eingeschränkte Bahnverkehr plagt.

Die TSV-Trainer Lars Schnittgard und Olaf Rogge bekommen nur mit Mühe eine spielfähige Mannschaft zusammen. „Drei wichtige Stützen sind uns schon weggebrochen“, erklärt Schnittgard. Eike Knudsen fällt mit einer schweren Knieverletzung den Rest der Saison aus, ebenso wie Neuzugang Lutz Cordes, der sich noch vor seinem ersten Einsatz für die Sylter die Achillessehne riss. Damit nicht genug: Am Wochenende schied Haupttorschütze Benjamin Haas bei der 30:39 (16:19)-Heimpleite im Derby gegen den TSV Mildstedt mit einem Außenbandriss aus. Dazu kommen weitere Ausfälle wie der von Ardian Canaj. „Bei unserem kleinen Einzugsgebiet macht das viel aus“, sagt Schnittgard. Ersatz sei auf der Insel nicht ohne Weiteres zu finden.

Aufgrund der langen Verletztenliste sind weitere Absagen kaum zu kompensieren – aber an der Tagesordnung, weil viele Spieler am Wochenende arbeiten. „Und dann ist da noch die Bahnsituation. Aber das kennen wir schon“, meint der TSV-Coach. Am Sonnabend (17 Uhr) müssen die Westerländer trotz aller Probleme mit wahrscheinlich nur einem Auswechselspieler bei der SG Bordesholm-Brügge antreten. Eine Spielverlegung kam nicht zu Stande. „Wir sind Sportsmänner durch und durch und werden uns nicht kampflos ergeben“, stellt Schnittgard klar.

Das taten die Insulaner auch gegen Mildstedt nicht. Bis kurz vor der Pause führte Westerland sogar, auch beim 22:24 (40. Minute) war der Ausgang offen. Dann legten die Gäste – angeführt von Thomas Hansen – mit einem 4:0-Lauf den Grundstein für ihren vierten Saisonsieg. Während Westerland auf den vorletzten Platz abrutschte, rückte Mildstedt auf Rang fünf vor.

Über seinen zweiten Erfolg freute sich der TSV Rot-Weiß Niebüll, der das Aufsteigerduell gegen die HSG Tarp-Wanderup II mit 23:21 (9:7) für sich entschied. Bester Niebüller Werfer war Niels Carstensen mit 7/5 Treffern. Die Rot-Weißen lagen fast immer vorne, nur beim 12:12 (38.) war die Partie kurz ausgeglichen. Mit vier Treffern in Folge zog Niebüll aber gleich wieder davon.