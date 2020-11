TSV Nord Harrislee: Abenteuerliche Sachsen-Tour

Avatar_shz von Jan Wrege

20. November 2020, 16:11 Uhr

Harrislee | Die Zweitliga-Handballerinnen des TSV Nord Harrislee müssen in dieser Zeit hart im Nehmen sein. Eine Auswärtstour mit Übernachtung ins 670 Kilometer entfernte Zwickau gehört ja noch zur Normalität. Alle übrigen Begleitumstände vor dem schweren Spiel am Sonnabend (17 Uhr/live bei Sportdeutschland.tv) beim Tabellendritten BSV Sachsen Zwickau muten ziemlich schräge an.

Mit nur acht Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen machte sich Trainer Olaf Rogge gestern auf den Weg. „Davon sind Ronja Lauf und Marieke Paulsen noch angeschlagen. Sie konnten nur eingeschränkt trainieren. Aber sechs Feldspielerinnen reichen ja für Handball“, stellte der Coach der Nordfrauen mit einer Prise Galgenhumor fest.

Zu den verletzungsbedingten Ausfällen, die bereits das Training stark beeinträchtigen, kommen zwei weitere. Catharina Volquardsen ist als junge Mutter vereinbarungsgemäß bei den ganz langen Touren nicht dabei. Und Rückraumspielerin Fenja Bröckler steht gar nicht mehr zur Verfügung. Sie hat den TSV Nord aus persönlichen Gründen um Vertragsauflösung gebeten.

Alternativen gibt es nicht. „Das ist die Crux in dieser Zeit“, meint Rogge, der sein Team aufgrund der Corona-Vorschriften weder mit Jugendlichen noch mit Neuzugängen auffüllen kann.

Auch die Reise wird ein kleines Abenteuer. „Bei der Planung fragt man sich: In welchem Film bist du gerade?“, erzählt Rogge. Denn die Verpflegung wird zur Herausforderung, da Restaurants und auch Autobahnraststätten dicht sind. Wenigstens Frühstück gibt es im Hotel.

Die Bitte jedoch, sich in der Küche ein paar Nudeln aufwärmen zu dürfen, wurde abgewiesen. Wie also die Kohlenhydratspeicher füllen? „Zum Glück trainiere ich eine Frauenmannschaft. Solche Sachen regeln die Mädchen alleine“, sagt Rogge. Die Pasta wird jetzt auf mobilen Platten auf dem Zimmer zubereitet.

Ebenso viel Einsatz und Kreativität erhofft sich Rogge auf dem sportlichen Sektor. Im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Herrenberg war Nord wieder dicht dran am ersten Saisonsieg. Die Analyse der unglücklichen 25:26-Niederlage zeigte dem Trainer: „Ein paar technische Fehler weniger und es hätte gereicht.“

Auch in Sachsen erwartet Harrislee kein Spaziergang. „Zwickau wäre schon mit voller Kapelle schwer. Das ist eine sehr ausgeglichene Mannschaft“, sagt Rogge über die Gastgeberinnen, die sechs Siege und nur eine Niederlage aufweisen. Dass der TSV Nord seine Serie von vier Siegen gegen Zwickau seit dem Aufstieg 2018 ausbaut, darf man angesichts der Vorzeichen kaum erwarten. „Aber meine Mannschaft hat schon einige Überraschungen geschafft. Ich freue mich auf die nächste“, sagt Rogge.