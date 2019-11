TSV Kropp jetzt schon Oberliga-Dritter

von Holger Petersen

25. November 2019, 13:40 Uhr

Kropp | Der TSV Kropp mischt in der Fußball-Oberliga der A-Jugend weiter in der Spitzengruppe mit. Am Wochenende gelang dem Tabellendritten ein 4:3 gegen den TSV Altenholz. Weniger erfolgreich war die SG Süderbrarup/Angeln. Vor einer Woche hatte die Mannschaft von Trainer Wolfgang Rusch auf eigenem Platz gegen Eutin 08 mit 2:1 gewonnen, im Rückspiel beim Tabellenzweiten gab es nun eine 1:3-Niederlage.

TSV Kropp − TSV Altenholz 4:3 (3:2)

„Der Sieg war verdient. Wir hätten viel früher alles klar machen müssen“, lautete das Fazit des zufriedenen Kropper Trainers Stefan Legrum – um kritisch anzumerken: „Die hektische Schluss-Viertelstunde hätten wir uns aber ersparen können, wenn wir konsequenter unsere Chancen genutzt hätten“. Nach der Hinausstellung von Linus Kunze (Kropp/74.) witterten die unermüdlich kämpfenden Altenholzer Morgenluft und drängten in den letzten Minuten auf den Ausgleich. Doch mehr als der 3:4-Anschlusstreffer wollte ihnen nicht gelingen.

Tore: 1:0 Müller (12.), 2:0 Gersteuer (14.), 2:1 Jappe (16.), 2:2 Rix (37.), 3:2 Gersteuer (45.), 4:2 Müller (80.), 4:3 Schwarz (88.).

Rote Karte: Kunze (74.grobes Foul).

Eutin 08 – SG Süderbrarup/ Angeln 3:1 (0:0)

„Wir konnten den Schwung vom letzten Wochenende leider nicht mitnehmen“, meinte SG-Trainer Wolfgang Rusch, der von einem verdienten Erfolg der Ostholsteiner sprach. Zunächst standen die Gäste kompakt in der Abwehr und zeigten auch in der Offensive einige gelungene Kombinationen. Nach einer halben Stunde bekamen die Gastgeber deutlich Oberwasser, doch mit etwas Glück und Geschick hielt die SG das torlose Remis bis zum Pausenpfiff. Wenig später war es dann doch passiert, als Monty Gutzeit zum längst fälligen 1:0 traf. Er traf nach 78 Minuten auch zum 2:0. Etwas Hoffnung keimte bei den Gästen auf, als Ben Janßen in der 89. Minute einen an Christian Rottschäfer verursachten Foulelfmeter zum 1:2 verwandelte. In der zweiten Minute der Nachspielzeit beseitigte Nic Rosert mit dem 3:1 die letzten Zweifel am Sieg der Gastgeber.

Tore: 1:0, 2:0 Monty Gutzeit (50., 78.), 2:1 Ben Janßen (89., Foulelfmeter), 3:1 Nic Rosert (90./+2).