Kappelner Sportverein : TSV-Boxer bald bereit für Wettkampf

Die jüngste Sparte des Kappelner Sportvereins entwickelt sich positiv. Nach den Sommerferien sollen Vergleichskämpfe starten.

von Rebecca Nordmann

28. Juni 2019, 08:55 Uhr

Kappeln | Seitdem der TSV Kappeln im August des vergangenen Jahres mit seiner neuen Box-Abteilung und Trainer Klaus Nissen gestartet ist, hat Boxen im TSV Hochkonjunktur. Wie Nissen, der im Hauptberuf Lehrer an der Kaj-Munk-Skolen für Mathematik und Sport ist, dazu erklärt, waren interessierte Boxsportler zu Beginn zu einem kostenlosen Probetraining eingeladen. „Damals kamen 70 Interessierte zum Training. Diese Zahl konnten wir nicht halten. Aber regelmäßig kommen jetzt rund 30 Personen zum Training“, erläutert er die aktuelle Situation und strahlt. Ihm ist anzumerken, dass ihm die Trainerarbeit in Kappeln Spaß macht. Die Boxsportler sind zwischen zwölf und 55 Jahre alt. Und alle seien, so Nissen, mit Ehrgeiz und großer Leistungsbereitschaft dabei.

Und deshalb möchte der Trainer seine Boxerinnen und Boxer schon nach den Sommerferien in Wettkämpfen antreten lassen. Fünf junge Sportler haben Klaus Nissens Einschätzung im Laufe des Jahres so gut mitgemacht, dass sie in Vergleichskämpfen antreten könnten.

Die gute Entwicklung der Boxabteilung hat auch Sponsoren aufmerksam gemacht. Matthias Föh von der gleichnamigen Aalräucherei, selbst boxbegeistert und deshalb bisher immer nach Eckernförde zum Training gefahren, boxt in Kappeln mit. Und er hat dafür gesorgt, dass sein Betrieb die TSV-Boxer mit Wettkampfkleidung, also Sporthemd und -hose, ausgestattet hat. Bei künftigen Wettkämpfen sind die Boxer also in den traditionellen Kappelner Farben Schwarz-Weiß vertreten. Zusätzliche Unterstützung gab es für die Kappelner Boxsportler durch Finn Teichmann von Intersport Teichmann.

Mittlerweile ist die Boxabteilung relativ gut ausgestattet. Für Trainingsrunden entstand ein in Eigenleistung erstellter Boxring. Zusätzlich konnte eine ausreichende Anzahl Sandsäcke angeschafft werden. Dinge, die das Boxerherz höher schlagen lassen und gleichzeitig intensives und leistungsorientiertes Training ermöglichen.

Wer das einmal erleben möchte, ist jederzeit willkommen und darf auch zur Probe mittrainieren. Während der Sommerferien findet kein Boxtraining statt, danach wieder zu den gewohnten Zeiten: montags von 18.30 bis 20 Uhr und donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr in der Halle der Kappelner Gemeinschaftsschule in der Hindenburgstraße.

Den letzten Trainingstag vor den Ferien nutzte Matthias Föh, um gemeinsam mit seiner Frau Conny im Namen der Geschäftsleitung der Aalräucherei der Boxabteilung offiziell die zugesagte Wettkampfkleidung zu übergeben.