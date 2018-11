TSB eine Nummer zu groß für den TSV Kropp

Fußball-Oberliga: Asmussen-Team beim 0:4 in Flensburg chancenlos

von shz.de

19. November 2018, 08:30 Uhr

Klare Angelegenheit: Mit einer überzeugenden Leistung schlug Fußball-Oberligist TSB Flensburg den TSV Kropp verdient mit 4:0 (3:0). Das gleiche Resultat hatten die Hausherren schon im Hinspiel erzielt. Für TSV-Coach Dirk Asmussen kam dieses Ergebnis nicht überraschend: „Wir waren teilweise wie das Kaninchen vor der Schlange, aber ich mache meiner jungen Mannschaft keinen Vorwurf. Die erfahrenen TSB-er waren heute heute eine Nummer zu groß für uns.“

Dabei hatten die Kropper gegen zunächst eher defensiv ausgerichtete Hausherren zunächst das Geschehen. Sie hatten mehr Ballbesitz und störten schon früh in der gegnerischen Hälfte. Aber mit zunehmender Spielzeit wurde der TSB stärker. Die erste Tor-Annäherung ging auf das Konto von Jan Ole Butzek. Er erlief einen langen Ball in die Tiefe, legte ihn auch an TSV-Keeper Daniel Jeromin vorbei, wurde beim Abschluss aber wurde er entscheidend von Jörn Vogt gestört und verzog (13.). Wenig später machten es die Platzherren dann besser. Hauke Spoth bediente auf der rechten Seite Marcel Hill, dessen präzise Flanke verwandelte TSB-Kapitän Lasse Sohrweide per Kopfball (19.).

Die Flensburger erhöhten nun den Druck. Hill setzte sich erneut auf der Außenbahn durch und passte auf Butzek. Dessen Schuss klärte Vogt auf der Torlinie mit Hilfe des Pfosten klären (22.). Es folgte die treffsichere Zeit von Jan Ole Butzek. In der 30. Minute nahm er elegant ein Zuspiel von Björn Laß mit und traf trocken aus 16 Metern zum 2:0. Dann parierte Jeromin nach Warncke-Ecke einen Butzek-Kopfball reaktionsschnell (40.). Aber nur wenig später machte Butzek den Doppelpack perfekt (45.+1). Die Gastgeber wähnten sich schon in der Halbzeit, als Malte Eggers die große Möglichkeit zum Anschlusstreffer hatte. Er vergab aus kurzer Distanz jedoch überhastet. (45.+2).

In der Pause bläute TSB-Trainer Jan Hellström seinem Team ein: „Ihr habt zwar gut gespielt, aber wir dürfen das Spiel nicht leichtfertig das Spiel aus der Hand geben.“ Das beherzigten seine Spieler auch zunächst. Nicholas Holtze hätte nach Vorlage von Butzek freistehend erhöhen können, aber er traf das Leder nicht richtig (47.). Danach verflachte die Partie zusehends. Die Kropper, die kämpferisch überzeugten, zeigten gute Ansätze, spielten ihre Angriffe jedoch nicht konsequent zu Ende. Asmussen. „Wir wollten zumindest die zweite Halbzeit nicht verlieren.“

Was nicht ganz gelang, weil Danny Pawlowski von Jonas Schomaker im Strafraum gefoult wurde. Den Elfmeter verwandelt Holtze sicher (82.). In der Schlussminute hatte Malte Clausen den Ehrentreffer auf dem Fuß, aber er traf den Ball nicht richtig. Fazit von Asmussen: „Die Flensburger haben sicherlich verdient gewonnen, aber sie haben dafür nicht einen Schritt zu viel gemacht.“ Hellström meinte: „Wir haben nicht viel zugelassen. Ganz wichtig, dass wir wieder zu Null gespielt haben.“