Trotz Ersatzmotor schnell unterwegs

Dänen-Trio bei Cimbern Rallye vorn / „Altmeister“ Petersen/Krabbenhöft mit Pech und Glück / Starkes Debüt von Jörn und Finn Perlow

von Michael Bock

23. April 2018, 14:55 Uhr

Die Cimbern Rallye ist durch – glückliche Gesichter gab es bei den Organisatoren der Motorsportfreunde Idstedt im Ziel. „Strahlender Sonnenschein, außer kleineren Ausrutscher keine nennenswerten Vorkommnisse, begeisterte Teilnehmer – das war für uns alle ein riesiges Rallye-Fest“, strahlte Rallyeleiter Rainer Haulsen (Schleswig).

Nicht weniger zufrieden waren die Sieger Esben Hegelund und Co-Pilot Karsten Isaksen auf ihrem Škoda Fabia R5. Das Team hatte die sechs Wertungsprüfungen (WP) über 81,12 Kilometer in einer Zeit von 40:56,9 Minuten absolviert. Auf den Plätzen folgten Kim Boisen/Louise Christiansen (BMW M1,+1:02,6 Min.) und die amtierenden dänischen Meister Ib Kragh/Freddy Pedersen (Citroen DS3 R5,+1:24,8 Min.). „Das sah von außen vielleicht einfach aus, aber das war es wirklich nicht“, strahlte Hegelund im Ziel mit der Sonne um die Wette. „Die erste Runde über die drei WP war sehr anspruchsvoll, da es extrem viel rutschige Ecken gab. Im zweiten Durchgang konnten wir unseren Vorsprung verwalten.“ Hegelund baute mit seinem zweiten Saisonsieg die Führung in der dänischen Meisterschaft – der Autoplus Dansk Super Rallye – weiter aus. Über die Cimbern-Rallye sagte er: „Eine perfekte Rallye, unglaublich schöne WP, das hier ist echter Rallye-Sport.“

Drei Teams der Motorsportfreunde Idstedt nahmen an der „Cimbern 2018“ teil. Die „Altmeister“ Rolf Petersen/Jürgen Krabbenhöft bewiesen einmal mehr ihr Können. Dabei hatte das Mitsubishi-Team Pech und Glück zugleich. „Wir hatten uns für unsere Heimrallye einiges vorgenommen, wollten zumindest eine bessere Platzierung erreichen als unsere Startnummer 21. Die Motivation war hoch“, beschrieb Co-Pilot Jürgen Krabbenhöft die Situation, als zwei Tage vor der Rallye am betagten Mitsubishi das Triebwerk seinen Dienst versagte. Eine kurzfristige Reparatur war nicht möglich. Die Lösung hieß: Einbau eines Serienmotors. „Allerdings mussten wir uns mit einem deutlich geringeren Ladedruck abfinden und hatten natürlich auch nicht die gewohnten PS an den Antriebsachsen. Aber wir konnten starten“, erzählte ein am Ende doch noch zufriedener Krabbenhöft. Der 24. Platz in der Gesamt- und den siebte Rang in der Klassenwertung waren unter diesen Umständen „in Ordnung“.

Jörn und Finn Perlow (Süderhackstedt/Lüngerau) hatten in etwa den gleichen Stress vor der Rallye. Ihr neu aufgebauter BMW E86 wurde erst am Freitag vor dem Wettbewerb vom TÜV abgenommen und dann zugelassen – da braucht es schon starke Nerven. Und die hatten die beiden. Mit konstant guten Zeiten überzeugten sie bei ihrem ersten Einsatz auf dem schnellen Hecktriebler und erreichten den sehr guten 30. Platz im Gesamtklassement. In ihrer Klasse wurden sie ebenfalls Siebte.

Das frühzeitige Aus kam für Hauke Kiso/Torsten Johne nach der 51. Zeit in der WP 1 dann in der WP 2. Am Volvo C 30 brach eine Antriebswelle, es gab keine Chance zur Weiterfahrt, das Team musste sein Fahrzeug auf den Trailer laden und konnte nur noch zuschauen.

Bestes deutsches Team wurden Andreas Dahms/Inka Lerch (Sprenge/Eickeloh) im Porsche 911 Carrera vor ihren Markenkollegen Kai-Dieter Kölle/Lena Zornig (Grube/Seedorf). Von den 75 gestarteten Teams erreichten 61 das Ziel der Cimbern Rallye.