Triumph nach 40 Jahren

Wie die 80-jährige Helga Schubert doch noch den Bachmann-Literaturpreis gewann

von Ove Jensen

22. Juni 2020, 08:42 Uhr

KLagenfurt/WIsmar | „Auf, auf, sprach der Fuchs zum Hasen, hörst du nicht die Hörner blasen?“ So beginnt die Geschichte, mit der Helga Schubert aus Alt Meteln zwischen Wismar und Schwerin gestern den renommierten Bachmannpreis im österreichischen Klagenfurt gewonnen hat. Das klingt wie ein Märchen.

Und tatsächlich ist das, was sich am Wochenende bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur ereignet hat, wie ein Märchen. Helga Schubert ist 80 Jahre alt. Die älteste Teilnehmerin, die jemals ins Rennen gegangen ist um den Bachmannpreis.

Vor 40 Jahren war sie schon einmal nominiert. Eingeladen hatte sie Günter Kunert. Der bekannte Schriftsteller war erst wenige Monate zuvor aus der DDR ausgebürgert worden und nach Kaisborstel bei Itzehoe gezogen. Helga Schubert durfte damals nicht nach Österreich. Die DDR-Behörden verweigerten ihr die Ausreise. Sieben Jahre später durfte sie dann doch noch nach Klagenfurt – als Mitglied der Jury für den Bachmannpreis.

Als neun Jahre später die Mauer fiel, geriet die schreibende Psychologin, die in den 1970er-Jahren mit Erzählungen, Kinderbüchern, Hörspielen – und auch mit Märchen – bekannt geworden war, etwas in Vergessenheit. Der letzte Literaturpreis, den sie entgegennehmen durfte, war der Hans-Fallada-Preis in Neumünster 1993. Bis gestern. Schubert setzte sich beim Bachmann-Wettbewerb gegen 13 andere Kandidaten durch. In der entscheidenden Abstimmung gewann sie in einer Stichwahl gegen die etwa 50 Jahre jüngere Lisa Krusche aus Braunschweig. Die Texte hätten unterschiedlicher kaum sein können: Während Schubert sich mit der zwiespältigen Beziehung einer Tochter zu ihrer vom Krieg verhärteten Mutter auseinandersetzt, geht Krusche in die Bildwelt von Computerspielen.

Dass sie auch diesmal, wie schon 1980, nicht nach Klagenfurt reisen konnte, kam Helga Schubert dabei entgegen. Wegen der Corona-Pandemie fand der Wettbewerb digital statt. Die Teilnehmer lasen ihre Texte zu Hause per Videokonferenz vor. Wäre es anders gewesen, Helga Schubert hätte wahrscheinlich auf die Teilnahme am Wettbewerb verzichtet, um ihren pflegebedürftigen Mann nicht allein in Alt Meteln lassen zu müssen.