Treffen der Preußen

von Sylvia Kaufmann

07. August 2018, 16:21 Uhr

Die Mitglieder des Ortsverbands der Ost- und Westpreußen in Uetersen und Umgebung kommen am Freitag, 10. August, im Haus Ueterst End in der Kirchenstraße zu ihrem nächsten Treffen zusammen. Es beginnt wie gewohnt um 15 Uhr mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken. Der Erste Vorsitzende Joachim Rudat wird über seine Reise in das ehemalige Ostpreußen, die er im Juli unternommen hat, berichten und Anmeldungen für die Busreise zum neueröffneten Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg entgegennehmen. Die Ausfahrt erfolgt am Dienstag, 18. September. Gast am Freitag wird der promovierte Historiker Manuel Ruoff von der Preußischen Allgemeinen Zeitung sein. Er wird zum Thema „Veränderung derGrenzen Ostpreußens im Laufe der Jahrhunderte“ sprechen.