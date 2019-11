Trainer-Glück, Glücks-Spiele, Spiel-Geld

Avatar_shz von shz.de

24. November 2019, 19:29 Uhr

Glück gehabt, Lucien Favre: Als am Freitagabend Schlusslicht SC Paderborn in Dortmund mit 3:0 in Führung lag, schien das Ende von Lucien Favre als BVB-Trainer beschlossene Sache. Was seine Elf bis dahin geboten hatte, würde die Zunft der Arbeitsrichter von ihrem Grundsatz, in der Regel für den Arbeitnehmer zu entscheiden, abrücken lassen. Das späte 3:3-Remis hat Favre zunächst einmal gerettet. Die BVB-Profis hatten sich bis zur Halbzeit alle Mühe gegeben, ihren Trainer in die Wüste zu schicken. Paderborn, das bis dahin nur vier Punkte auf dem Konto hatte, spielte Dortmund in Grund und Boden.

Dass es dennoch zum glücklichen Rettungs-Punkt für Favre reichte, lag mehr am Kräfteverschleiß des Aufsteigers als an den Qualitäten des selbst ernannten Titelanwärters. Machen es die Dortmunder Millionäre ebenso wie die Bayern-Stars und schießen ihren Trainer zum Mond? Auszuschließen ist das nicht. Auf dem heutigen Boulevard des Fußballs nähern sich die Profis ihren Spielerberatern, die mit allen Tricks arbeiten, mit Riesenschritten an.

Favre trainiert auf Bewährung weiter. Aller Voraussicht nach noch eine Woche.

Vom Glück begleitet ist auch Markus Gisdol, der nun in Köln seine Arroganz ausspielen darf. Der Trainermarkt ist derzeit nur bescheiden ausgestattet. In München sprechen sich unterdessen jene Stars, die Niko Kovac auf dem Gewissen haben, für einen Verbleib von Übergangslösung Hansi Flick aus. Dann wird es wohl nichts mit dem Argentinier Mauricio Pochettino, den Tottenham Hotspur für den Weltmarkt freigegeben hat.

Last-Minute-Tore: Darauf hat sich der Hamburger SV spezialisiert. Wie vor zwei Wochen in Kiel und jetzt im Volkspark gegen den Vorletzten aus Dresden. Weil auch solche Tore gewertet werden, steht der HSV an der Tabellenspitze und dürfte – geht es in diesem Stil weiter – zum Ende der Saison von einem Aufstiegsplatz grüßen. Wobei zu konstatieren ist, dass die Hamburger ihren Gegnern spielerisch überlegen sind – zu oft allerdings nur bis zum Strafraum. Trainer Dieter Hecking wird auch diesen Makel irgendwann abgestellt haben.

Gut gemacht hat es Holstein Kiel mit sechs Treffern beim Schlusslicht in Wiesbaden. Die Arbeit von Jung-Trainer Ole Werner ist beachtlich, Holstein befindet sich auf dem Weg nach oben. Eine erstaunliche Entwicklung in einem kontinuierlichen Prozess, dem sich der gesamte Club – von der Jugend bis zu den Profis – verschrieben hat.

Milliarden im Spiel: Selbst Mario Götze, der in Dortmund zumeist auf der Bank sitzt, verdient beim BVB rund zehn Millionen Euro pro Saison, wie jetzt bekannt wurde. Welch eine inflationäre Entwicklung auf dem Geldmarkt einer Liga, die insbesondere auf Fernsehgelder setzt. Aktuell ist es rund eine Milliarde Euro pro Saison.

Demnächst steht die Rechtevergabe für die Zeit ab der Saison 2021/22 an. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) setzt auf noch höhere Einnahmen und steigende Umsätze. Bis der Tag kommt, an dem keine Refinanzierung für die Sender mehr gegeben ist.