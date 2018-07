Touristen: Willkommen oder nervig?

Eine Umfrage erkundet erstmals die Einstellung der Einheimischen zu den wachsenden Urlauberzahlen

von Frank Jung

20. Juli 2018, 19:20 Uhr

Gedränge hat Hochkonjunktur: Der Rekord-Sommer füllt Schleswig-Holsteins Urlaubsorte mit Feriengästen und Tagesausflüglern bis zum Anschlag. Auch wenn das nördlichste Bundesland weit entfernt ist von Anti-Tourismus-Protesten wie auf Mallorca, in Barcelona oder Venedig – die Branche will genauer hinhören, wie weit die Akzeptanz des boomenden Fremdenverkehrs an Nord- und Ostsee reicht bei Einheimischen reicht. Erstmals hat der Tourismusverband Schleswig-Holstein (TVSH) in diesem Sommer eine Umfrage über die Einstellung der Bevölkerung zum Fremdenverkehr initiiert. Die Untersuchung soll eine bundesweite Akzeptanz-Studie ergänzen, die die Fachhochschule Westküste in Heide derzeit in Arbeit hat – und die auch Ergebnisse für den Norden liefern wird.

„Tourismus in Schleswig-Holstein kann langfristig nur erfolgreich sein, wenn auch die Bevölkerung mit der Situation zufrieden ist“, sagt TVSH-Geschäftsführerin Catrin Homp. „Ein uneingeschränktes Wachstum kann auch Begleiterscheinungen hervorrufen, die zumindest teilweise als negativ wahrgenommen werden.“ Der Verdruss über ein gefühltes Zuviel an Gästen in manchen Metropolen ist für Homp Grund zur Wachsamkeit: „Deshalb lohnt es sich auch für Schleswig-Holstein, sensibel die Diskussion in anderen Destinationen zu beobachten.“ Eine regelmäßigen Befragung der Bevölkerung solle das „Standing“ des Tourismus ergründen – und frühzeitig Punkte ausmachen, die zu Akzeptanzproblemen führen könnten.“

Aufschluss erhofft man sich etwa darüber, wie weit die Einwohner bereit sind, Staus oder Parkplatzmangel zu ertragen. Ist das Sortiment des Einzelhandels zu einseitig an Touristen ausgerichtet? Kann man noch irgendwo essen gehen, ohne vorher zu reservieren? Das sind weitere potenzielle Beispiele für Vorbehalte.

Kiel, Eckernförde, Heiligenhafen und Neustadt machen als erste bei der Umfrage zur Einstellung der Einheimischen mit. Das Kieler Institut für Tourismus und Bäderforschung in Nordeuropa (NIT) verteilt dazu Fragebögen an zufällig ausgewählte Haushalte. In Eckernförde gibt es auch eine Befragung per Telefon.

„Wir als Lokale Tourismus-Organisation Kieler Förde sehen derzeit zwar keinen akuten Handlungsbedarf wie er sich beispielsweise in Berlin oder Barcelona darstellt“, erklärt Sprecherin Eva Zeiske. „Unser Beweggrund ist, einfach vorbereitet zu sein – damit wir handeln können, bevor ein Problem die Öffentlichkeit erreicht oder so groß wird, das man nur noch reagieren und nicht mehr agieren kann.“

Der Tourismusverband ruft dazu auf, dass sich weitere Kommunen in die Umfrage einklinken. Die Kosten müssen sie selbst tragen. Der TVSH nimmt an, dass manche Stadt- und Gemeindevertretung einen Beschluss über eine Beteiligung wegen des Personalwechsels durch die Kommunalwahlen vertagt hat.

Homp betont: Die Umfrage solle ebenfalls ermitteln, wie stark die Bevölkerung positive Seiten des Tourismus wahrnimmt. Dabei gehe es nicht allein um einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor. Die touristische Infrastruktur biete auch den Einwohnern ein deutliches Plus an Lebensqualität und Freizeitwert, etwa durch Schwimmbäder, ausgebaute Spazierwege am Wasser oder gastronomische Vielfalt. „Der Nutzen des Tourismus ist noch nicht überall ganz präsent“, ahnt Homp. Den müssen wir noch mehr zeigen“.

Für Bettina Bunge, die oberste Urlaubsvermarkterin des Bundeslands von der Tourismusagentur Schleswig-Holstein (Tash), ist auch das der wichtigste Ansatzpunkt: „Die gewaltigen Vorteile des Tourismus müssen wir vermitteln, denn genau dadurch schaffen wir Akzeptanz.“ Gleichwohl plädiert Bunge für einen „offenen Dialog mit der Bevölkerung“. Touristiker müssen nach Bunges Verständnis einfühlsam zuhören. Denn: Bei allem Nutzen - „zugleich sollten die Schleswig-Holsteiner nicht das Gefühl bekommen, alles richte sich nur nach den Gästen. Wir brauchen schöne Strandpromenaden, aber bitte auch schöne Innenstädte. So profitieren alle.“

Bunge betont, die Tash stelle ohnehin die Werbung für die Nebensaison in den Vordergrund – also eine Belebung außerhalb der Spitzenzeiten. In vielen Monaten sei noch reichlich Platz: „In den meisten Wintermonaten haben wir nur eine Million Übernachtungen – in den Sommermonaten hingegen fünf. Eine Ausweitung der Saison diene nur dazu, die sowieso vorhandenen Kapazitäten besser auszuschöpfen.

Die Tash-Chefin weist auf den Spagat hin, den die Sensibilität für „Over-Tourism“ mit sich bringt: „Bei aller Vorausschau ist es wichtig, dass wir im eigenen Land die Tourismuswirtschaft nicht schlecht reden. Sonst könnte es zu einer ,selbsterfüllenden Prophezeiung’ kommen. Das heißt, die Stimmung würde kippen, gerade weil wir so viel negativ darüber reden und den Menschen dadurch vermitteln, es gäbe ein Problem.“