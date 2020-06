Tourismus-Barometer zeigt Hoch im Norden an

Gäste-Interesse an Schleswig-Holstein deutlich stärker als anderswo / Viele Ferienwohnungen zahlen sich aus

Avatar_shz von Frank Albrecht

12. Juni 2020, 20:18 Uhr

kiel | Der Run auf den Norden ist gigantisch: 41 Prozent der lokalen und regionalen Tourismusorganisationen in Schleswig-Holstein verzeichnen nach den Corona-Lockerungen im Vergleich zu einem Normaljahr ein gestiegenes Anfragevolumen, weitere 41 Prozent ein gleichbleibendes. Das zeigt eine Umfrage des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr (dwif) aus Berlin. Es hat die Analyse für das „Tourismus-Barometer“ der Sparkassen erstellt. Die Befragungen fanden vom 26. Mai bis zum 2. Juni statt.

Das Interesse an Schleswig-Holstein ist deutlich höher als an Niedersachsen oder den ostdeutschen Bundesländern, für die es ebenfalls ein „Tourismusbarometer“ gibt. Dort verzeichnen kumuliert nur 28 Prozent der Befragten eine Belebung, 55 Prozent hingegen Rückgänge. In Schleswig-Holstein erleben nur 18 Prozent ein Minus. Dass der „echte Norden“ so viel besser abschneidet, erklärt dwif-Vizegeschäftsführer Karsten Heinsohn mit dem hohen Marktanteil von Ferienwohnungen und -häusern sowie Campingplätzen an den Unterkünften. „In Mecklenburg-Vorpommern etwa ist die Bedeutung der Hotels größer als in Schleswig-Holstein, und dieser Betriebstyp läuft deutlich verhaltener wieder an.“

Offenbar liegt das daran, dass viele Menschen in Hotels angesichts der Corona-Pandemie Sorgen vor dem engeren Zusammentreffen mit anderen Gästen haben. Zudem profitiere Schleswig-Holstein als Land der zwei Küsten davon, dass die Corona-Zeit die Nachfrage nach Naturerlebnissen, Outdoor, Wasser und Strand noch beflügelt habe, so Heinsohn. Auch, wenn Niedersachsen dies ebenfalls anbietet, so sei der Anteil des Städte- und Geschäftstourismus’ dort traditionell höher. Diese Geschäftsfelder hätten noch längst nicht wieder die alte Dynamik erreicht – weshalb Niedersachsen im aktuellen Stimmungsbild viel schlechter abschneidet als sein nördlicher Nachbar.

„Das ist schon enorm“, kommentiert Catrin Homp, Geschäftsführerin des Landes-Tourismusverbands, die Zahlen. Auch vor Corona sei Schleswig-Holstein bei den Zuwächsen schon vorn gewesen. Für Homp zeigt die Erhebung erneut, „dass sich die konsequente Erhöhung der Attraktivität der Ferienangebote in Schleswig-Holstein in den letzten Jahren auszahlt.“ Besonders hoch im Kurs bei den Anfragen liegen Möglichkeiten zum Campen mit 79 Prozent mehr als normalerweise. Es folgen Ferienhäuser und Ferienwohnungen mit 71 Prozent plus. Hotels kommen auf 44 Prozent mehr, Pensionen/Gasthöfe sowie Ferienzentren auf je 33 und Privatzimmer auf 22 Prozent mehr.