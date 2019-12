Tonnenweise Fleisch ins Land geschmuggelt

FDP fordert strengere Flughafen-Kontrollen zur Abwehr gegen die Afrikanische Schweinepest

08. Dezember 2019, 14:48 Uhr

Hamburg | Angesichts der drohenden Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest nach Deutschland fordert die FDP im Bundestag, die Kontrollen von Einreisenden an Häfen und Flughäfen zu verstärken. Hier wurden in den vergangenen drei Jahren jährlich 10 000 bis 15 000 Kilogramm Fleisch beschlagnahmt, das illegal nach Deutschland eingeführt werden sollte. Das geht aus einer Antwort des Bundeslandwirtschaftsministeriums auf Anfrage der FDP hervor.

Deren Parlamentarier Karlheinz Busen sagte, die Dunkelziffer dürfte ein Vielfaches höher liegen. Die Gefahr sei groß, dass auch infiziertes Fleisch eingeführt werde. „Ich halte daher eine Verstärkung der Einfuhrkontrollen für angebracht.“ Laut Bundesministerium wurde das Fleisch in Paketsendungen oder im Reisegepäck entdeckt.

Weltweit ist die Afrikanische Schweinepest auf dem Vormarsch. Deutsche Schweinehalter profitieren derzeit sogar davon, dass in China massenhaft Schweine gekeult werden müssen. Die Nachfrage wird nun mit Importware abgedeckt.

FDP-Politiker Busen warnte, dass diese Hochpreisphase nur von kurzer Dauer sein könnte, wenn die Schweinepest in Deutschland ausbricht. „Der Export mit zahlreichen Handelspartnern wie zum Beispiel China würde eingestellt, und die Preise für Schweinefleisch würden ins Bodenlose abrutschen.“ Das gilt bereits bei einem Nachweis bei Wildschweinen.

An den Binnengrenzen der EU finden keine Kontrollen statt. Hier setzt die Bundesregierung auf Aufklärungsmaßnahmen in Form von Warntafeln oder Infozetteln. Dafür seien 2018 und 2019 bislang 306 000 Euro ausgegeben worden, so das Ministerium.

Einen Impfstoff gegen die hoch ansteckende Krankheit gibt es bislang nicht. Es tötet Schweine binnen kurzer Zeit. Für Menschen ist die Krankheit nicht gefährlich. Ein Krankheitsausbruch unter Wildschweinen hätte für die deutschen Landwirte und die Fleischwirtschaft gravierende Folgen, weil der Export in Länder außerhalb der EU abrupt zum Erliegen kommen würde.

Innerhalb der Europäischen Union wäre dagegen weiterhin Handel möglich, weil die Länder in Zonen aufgeteilt sind. Nur für direkt betroffene Regionen würden die Behörden Transportverbote verhängen. Aber ein an der Schweinepest verendetes Wildschwein in Brandenburg hätte keine Handelsverbote für Landwirte in Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen zur Folge, wenn es um Exporte in EU-Länder geht.

Ganz anders sähe es bei Ausfuhren in Nicht-EU-Länder aus. Wichtigster Abnehmer ist China, das selbst unter einer Schweinepest-Epidemie leidet. Wegen des Handelskonflikts mit den USA greift China nach Schweinefleisch aus Europa. Wie hoch der Schaden für die hiesige Fleischwirtschaft wäre, lasse sich derzeit nicht beziffern, sagte Torsten Staack von der Interessengemeinschaft der Schweinehalter. Er halte es für möglich, dass die Chinesen weiter deutsches Fleisch kaufen würden, wenn die Krankheit nur bei Wildschweinen auftrete.