Tolle Strecke, starke Konkurrenz

Triathlet Torben Detlefsen vom Borener SV wird bei der IronMan70.3-WM in Nizza 113. seiner Altersklasse

von Holger Petersen

24. September 2019, 17:17 Uhr

Nizza | Die IronMan-Weltmeisterschaften auf Hawaii sind der große Höhepunkt der globalen Triathlonszene und eine Teilnahme im Feld der knapp über 2000 qualifizierten Triathleten aus aller Welt ist das Karriereziel fast aller ambitionierten Ausdauercracks. Seit 2006 werden auch die Weltmeister auf der halben Langdistanz IronMan 70.3 ermittelt. Der Zusatz „70,3“ gibt dabei die Gesamtdistanz aller drei Disziplinen in Meilen an, was ca. 113 Kilometern entspricht.

Für diese Titelkämpfe gibt es ebenfalls ein weltweites Qualifikationssystem, bei dem die Startplätze vergeben werden. Anders als auf der Langdistanz, die seit ihrer ersten Austragung 1978 immer auf Hawaii ausgetragen wird, wechselt bei den IronMan70.3-Weltmeisterschaften jedes Jahr der Austragungsort. In diesem Jahr wurden die Champions im französischen Nizza an der Mittelmeerküste ermittelt.

Mit einem fünften Platz in seiner Altersklasse M40 beim IronMan70.3 im schwedischen Jönköping hatte sich Torben Detlefsen vom Borener SV im Vorjahr den Startplatz für die diesjährige WM erkämpft und stellte sich nun an der Côte d’Azur der harten Konkurrenz mit über 3000 Startern aus aller Welt. Nach 1,9 km Schwimmen im warmen Mittelmeer, 90 Radkilometern in den Voralpen und dem 21,1 km langen Halbmarathon an der Strandpromenade überquerte der 41-Jährige von der Schlei die Ziellinie nach 4:58:17 Stunden als 911. der Gesamtwertung und auf dem 113. Platz seiner mit 537 Altersgenossen besetzten Altersklasse.

„Das Ergebnis ist nicht ganz so wie erhofft. Ich wäre schon gern unter die Top 50 meiner Klasse gekommen“, erklärte Detlefsen leicht ernüchtert nach dem Rennen. Von der Atmosphäre und den neuen Erfahrungen zeigte er sich jedoch angetan. „Das war schon eine tolle Strecke und einzigartige Stimmung mit den ganzen Profis“, schwärmte der BSV-Triathlet.

Detlefsens Ambitionen erlitten bereits bei der ersten Disziplin einen deutlichen Dämpfer. Das wegen der hohen Wassertemperaturen verhängte Neopren-Verbot kam ihm nicht entgegen und so kam er erst im letzten Viertel der Teilnehmer aus dem Wasser. Auf den Bergaufpassagen der Radstrecke, auf der 1400 Höhenmeter am Stück zu bezwingen waren, konnte Detlefsen dann aber an vielen Konkurrenten vorbeiziehen. „Da hatte ich einen guten Tritt. Bergab war ich allerdings nicht so wagemutig wie viele Südeuropäer und wurde wieder überholt“, berichtete der Borener. Auf der Laufstrecke gehörte Detlefsen dann allerdings zur gehobenen Klasse der Konkurrenz, obwohl er auf den letzten Kilometern nicht mehr ganz das Tempo halten konnte.

Während Detlefsen nun eine Pause einlegen und sich dann schon auf die Saison 2020 vorbereiten wird, fiebert sein Vereinskamerad Ronny Greschner seinem Karrierehöhepunkt entgegen. Der 44-Jährige wird am 12. Oktober bei den Weltmeisterschaften über die volle IronMan-Distanz auf Hawaii am Start sein.