Tolle kämpferische Leistung nicht belohnt

23. September 2019, 17:38 Uhr

Ostenfeld | Vor dem Spiel gegen den Favoriten ATSV Stockelsdorf hatten sich die SH-Liga-Handballer der HSG SZOWW sehr viel vorgenommen – und spielten dann auch stark auf. Trotz einer tollen kämpferischen Leistung verlor das Team des Trainergespanns Arne Jessen und Kai Flatterich aber mit 28:31 (16:19).

Die Hausherren, bei denen Janne Zander (Knie) und Kjell Fuchs (Mandeln) weiterhin fehlten, starteten ansehnlich und hatten die Partie bis zum 5:5 (11. Minute) im Griff. Erneut agierte die HSG mit einer 4:2-Deckung, mit der der Stockelsdorfer Rückraum jedoch Katz und Maus spielte. „Gerade die rechte Seite ließ uns ein paar Mal alt aussehen“, meinte Jessen. Innerhalb von acht Minuten setzten sich die Gäste auf 8:14 ab. Der Aufsteiger reagierte und stellte in einer Auszeit die Abwehr um – mit Erfolg. Die kompaktere 5:1-Variante mit Gunnar Sokoll an der Spitze brachte Sicherheit. Bis zur Pause kämpfte sich die HSG wieder auf drei Tore heran. „In der Halbzeit haben wir dann nochmals unser Abwehrverhalten angesprochen. Im Angriff klappten die Abläufe schon recht gut“, berichtete Jessen.

Gestützt auf den starken Torhüter Hendrik Janssen und die nun wesentlich wachere Deckung spielte sich der Gastgeber nach der Pause in einen kleinen Rausch. Auch die Zuschauer hatten ihren Anteil daran, dass die HSG SZOWW in der 52. Minute sogar mit 26:24 die Nase vorn hatte. Speziell das Angriffstrio um Gunnar Sokoll, Hans Kaphengst und Pelle Clausen war für Stockelsdorf schwer zu halten. „Leider erlaubten wir uns in der Schlussphase ein paar technische Fehler zu viel“, haderte Jessen. Zwar blieb seine Mannschaft bis zum 28:29 (59.) in Schlagdistanz, konnte jedoch in der letzten Minute in Unterzahl nichts mehr ausrichten.

„Auch wenn wir nun das dritte Spiel verloren haben, sehe ich uns auf einem sehr guten Weg. Wir wissen, dass wir nun endgültig in der Liga angekommen sind. Nach dieser Leistung habe ich keine Angst vor den kommenden Aufgaben“, meinte Jessen.



HSG SZOWW: Jensen, Janssen – Schulte-Südhoff, Clausen (5), Hollmer, Hohnsbehn (9/6), Jacobs (1), Lorenzen, Kaphengst (4), Petersen, Sokoll (6), Hansen (1), Kähler, Schnettler (2)