Todt hofft auf Vettel-Verbleib

Holger Loose

15. Juni 2020, 16:54 Uhr

Wien | Präsident Jean Todt vom Automobil-Weltverband FIA wünscht sich einen Verbleib von Sebastian Vettel in der Formel 1. „Ich urteile nicht über die Trennung von Vettel und Ferrari. Ich kann nur sagen, dass Vettel ein Pilot mit großem Talent ist. Er hat noch kein Auto für 2021, und ich hoffe für ihn und die Formel 1, dass er eines haben wird“, sagte Todt in einem Interview. Der viermalige Weltmeister Vettel startet am 5. Juli in Österreich in die wegen der Coronakrise verspätete Saison. Es wird seine letzte im Ferrari-Cockpit.