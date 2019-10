To laat kamen op den E-Highway

von Ove Jensen

27. Oktober 2019, 13:54 Uhr

Lübeek | De Arbeiden an den so nöömten E-Highway op de A 1 twüschen Reinfeld un dat Autobahn-Krüüz Lübeek kaamt blots suutje vöran. Opstunns warrt 253 Masten techn ’sch narüst‘. As en Sprekersch vun dat Zentrum för Forschen un Vörankamen an de Fack-Hoochschool Kiel verkloren dä, mussen de Linken twüschen Mast ut Utlegger starker maakt warrn. Wannehr de Streek fast in Bedriev geiht, is noch nich rut. An en Dwarsdräger, de noch nich inbuut weer, weren Fehlers faststellt wurrn. Bet Enn 2022 schüllt op de fief Kilometer lange Test-Streek bet to fief Spezial-Lastwagens vun de Speditschoon Bode fohren. De Hybrid-Fohrtüüchen schüllt op de elektrifizeerte Streek mit Stroom vun baven versorgt warrn. De Streek op de A 1 is een vun dree Test-Streken in ‘t hele Bunnsrebeet. Wiedere Streken gifft dat in Hessen un Baden-Württembarg.