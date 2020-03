Tierheime befürchten Spendenmangel

von Margret Kiosz

18. März 2020, 13:11 Uhr

Kiel | Nicht nur Krankenhäuser und Arztpraxen bereiten sich auf den Corona-Ansturm vor, auch die Tierheime treffen Vorkehrungen. In Itzehoe und Schleswig sind wie in vielen anderen Einrichtungen die Türen verschlossen , um die Pfleger zu schützen und so die Versorgung der Tiere zu sichern. Einige Tierheime berichten von Anfragen unwissender Tierhalter, die Haustiere aus Angst vor einer Ansteckung abgeben wollen. Der Deutsche Tierschutzbund befürchtet, dass die erschwerte Vermittlung von Tieren und ein Einbruch von Spendengeldern viele Tierheime vor Probleme stellen werden.