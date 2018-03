Online-Konkurrenz und Preisdruck: Mode-Konzerne kämpfen mit Problemen

27. März 2018, 17:40 Uhr

„Der Jahresbeginn war hart“, räumte H & M-Chef Karl-Johan Person gestern bei der Vorstellung der aktuellen Zahlen. Der Gewinn war im ersten Geschäftsquartal bis Ende Februar um fast die Hälfte eingebrochen. Ladenhüter und hohe Rabatte haben dem Moderiesen das Geschäft verdorben. Doch das ist nur ein Teil der Geschichte. Denn H & M steckt seit geraumer Zeit in Schwierigkeiten – und ist damit nicht allein.

Neben H & M hat so auch Esprit seit längerer Zeit zu kämpfen. Ebenso Tom Tailor. Bei Marc O’Polo stagnierte vor zwei Jahren der Umsatz, im vergangenen Jahr ging er sogar zurück.

Gerade der Textilhandel stehe stark unter dem Druck der Online-Konkurrenz, sagt Mareike Petersen vom Handelsverband Nord in Kiel. Zudem gebe es einen harten Preiskampf. Kollektionen würden immer schneller wechseln.



Stärkere Polarisierung der Branche





Online-Händler wie Zalando und Asos ziehen Kundschaft bei den großen Namen ab. Beim Preis wiederum sind vor allem die Anbieter im mittleren Preissegment unter Druck. Ketten wie Primark sind billiger als H&M, die Zara-Mutter Inditex wiederum gilt als besonders schnell darin, neue Trends in die Läden zu bekommen. So nimmt auch die Polarisierung zu. „Die Modeindustrie bleibt eine Branche, in der es heißt: ‚The Winner takes it all‘“, sagt Achim Berg von der Beratungsfirma McKinsey. „Die besten Unternehmen wachsen schneller und profitabler.“

Für viele Mittelständler Händler, die in Konkurrenz zu den Filialen der Fast-Fashion-Anbieter stehen, ist es ein schwieriges Umfeld geworden. Geschultes Verkaufspersonal und eine gute Beratung sieht Petersen vom Handelsverband als Voraussetzung, um im stationären Handel bestehen zu können.

Für die großen Mode-Konzerne naht derweil laut McKinsey bereits der nächste Umbruch. So soll in diesem Jahr erstmals mehr als die Hälfte der Umsätze mit Kleidung und Schuhen außerhalb Europas und Nordamerikas erwirtschaftet werden. Das künftige Wachstum liegt in den Schwellenländern.