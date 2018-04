Tempo 30 für den Sandweg

Politiker stimmen nach Anwohnerprotest für Geschwindigkeitsreduzierung und Aufstellen von Leitschwellen

von Klaus Plath

28. April 2018, 16:05 Uhr

Anwohner aus dem Sandweg gehen auf die Barrikaden. Ausgemacht haben sie zunehmenden Lkw-Verkehr vor ihrer Haustür. Der Sandweg, sagen sie, sei keine Durchgangs- sondern eine Anwohnerstraße. Die Lastwagen nutzten den Sandweg als Abkürzung nach Elmshorn. Dagegen müsse die Politik vorgehen. Das Thema wurde jetzt unter dem Vorsitz von Hans Dieter Witt (BfB, Foto) im Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen behandelt. Die Politiker beschlossen, eine Tempo-30-Zone einrichten zu wollen. Außerdem wurde ein weiteres Ärgernis im Sandweg behandelt: das verkehrswidrige Abbiegen nach links auf den Großen Sand. Leitschwellen sollen nun für Abhilfe sorgen.

Wenn ein großer Lkw durch den Sandweg donnere, wackelten die Wände ihres Hauses, so eine Anwohnerin gegenüber unserer Zeitung. Die Lastwagen sollten zukünftig daran gehindert werden, die Straße als Abkürzung zu nutzen, sondern den ihnen zugedachten Weg über die Bahnstraße und die Heinrich-Schröder-Straße nehmen, die besser ausgebaut seien, so ihre Forderung.

Anfang Februar hat ein Ortstermin mit der für Uetersen zuständigen Verkehrsbehörde Pinneberg stattgefunden. Darüber hinaus wurde die Polizei eingebunden. Die Stadtverwaltung hatte während der Begehung vorgeschlagen, im Großen Sand – gegenüber der Einmündung Sandweg – Leitschwellen in einer Länge von 40 bis 45 Metern aufzustellen, um das rechtswidrige Linksabbiegen zu verhindern. Die Verwaltung berichtete den Politikern, dass es keine Bedenken seitens der Verkehrsbehörde und der Polizei gebe. Ganz im Gegenteil: Die Leitschwellen würden auch zu einer Reduzierung des Durchgangsverkehrs führen. Die Umsetzung kostet etwa 7500 Euro.



Es gibt keine Probebohrungen





Einem von Uetersen beantragten Durchfahrtverbot für Lkw versagte die Verkehrsbehörde Pinneberg die Zustimmung. Zum einen sei die Straße breit genug, zum anderen sei nicht nachgewiesen, dass die Tragfähigkeit des Sandwegs begrenzt ist. Mithilfe von Probebohrungen den Nachweis dafür erbringen, wollten die Ausschussmitglieder nicht − mit Ausnahme von Bernd Möbius von den Grünen. Wohl aber stimmten sie der Aufstellung der Leitschwellen zu.

Außerdem folgte der Ausschuss einstimmig einem Antrag der SPD, der vorsah, im Sandweg eine Tempo-30-Zone einzurichten. Und zwar von der Stavenowstraße bis zur Einmündung Großer Sand/Bahnstraße. Begründung der Sozialdemokraten: In der Sophienstraße befindet sich der Katholische Kindergarten. Der beschriebene Abschnitt der neu einzurichtenden Tempo-30-Zone in der Straße Sandweg befinde sich in unmittelbarer Nähe dieses Kindergarten-Grundstückes. Durch die Absenkung der zulässigen Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde werde einerseits eine Verkehrsberuhigung, andererseits eine Verringerung der Gefahr von Verkehrsunfällen erreicht.