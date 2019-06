Teenies tanzen in der „Pumpe“

von Rieke Beckwermert

05. Juni 2019, 12:16 Uhr

Kiel | Damit auch Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren am Wochenende in der Disco zu ihren Lieblingssongs feiern können, veranstalten die städtischen Jugend- und Mädchentreffs kostenlose Jugenddiscos. Die nächste ist am Freitag, 14. Juni, von 18 bis 22 Uhr im Roten Salon der Pumpe, Haßstraße 22. Mitzubringen sind ein Altersnachweis und ein Eintrittsband, vorab in den Jugend- und Mädchentreffs kostenlos erhältlich. Mehr unter www.kiel.de/jugendtreff.