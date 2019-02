Junge Forscher : Technik für pfiffige Automaten

Der Club der jungen Forscher aus Flensburg hat die Firma GreyLogix besucht – Kina-Reporterin Nike Mumm (13) war dabei

von Ina Reinhart

15. Februar 2019, 10:30 Uhr

Ohne Handys, Zahnbürsten oder auch Schokolade können sich einige einen Alltag gar nicht vorstellen. Wie solche Dinge hergestellt werden, ist ja nicht unbekannt – aber wer sorgt eigentlich dafür, dass diese Sachen überhaupt produziert werden können? Dass Milchflaschen auf einem funktionierenden Förderband transportiert werden und nicht per Hand weitergegeben werden müssen? Woher wissen die Förderbänder, welche Wege sie wie schnell zurücklegen müssen? Oder woher wissen Abfüllanlagen, wann die Flaschen voll sind?

Diese Fragen und viele mehr hat sich der Club der jungen Forscher aus der Phänomenta in Flensburg auch gestellt. Der Club besteht aus Kindern und Jugendlichen zwischen 8 und 16 Jahren, die Lust am Experimentieren und Forschen haben und dieses einmal in der Woche in der Phänomenta machen. Um Antworten auf all die Fragen zu erhalten, haben sie die Firma Bilfinger GreyLogix in Flensburg besucht.

GreyLogix sorgt dafür, dass zum Beispiel Förderbänder so funktionieren, wie der Kunde es für seine Produktion braucht. Dafür wird ein bestimmtes Steuerungselement benötigt, welches das Unternehmen entsprechend den Wünschen des Kunden programmiert. Danach verkauft GreyLogix die umgesetzte Lösung an den Kunden.

Dafür ein kleines Beispiel: In der Firma GreyLogix gibt es einen Raum mit vielen kleinen Fenstern. In diesem Raum hängt ein Schaltschrank mit selbst programmierten Steuerungselementen. Messgeräte in dem Raum messen unter anderem die Luftfeuchtigkeit, Temperatur und den Sauerstoffgehalt. Diese Informationen geben sie an die Steuerungselemente im Schaltschrank weiter. Wenn eine bestimmte ,,Schmerzgrenze“ der gemessenen Werte über- oder unterschritten wird, geben die Steuerungselemente das Signal an den Motor am Fenster, der dieses dann öffnet.

Die Ausbilderin Petra Schuberack hat die jungen Forscher durch die Gebäude geführt und interessante Fakten präsentiert. Wir haben erfahren, dass Gerd Witzel und Lars Malter das Unternehmen im Jahr 2000 gegründet haben. 2013 hat Bilfinger, ein großer Konzern, GreyLogix gekauft. Inzwischen arbeiten dort 634 Mitarbeiter, 470 Ingenieure und Techniker, 66 Studenten und 42 Azubis. Zudem hat Bilfinger GreyLogix 23 Standorte, nicht nur in Deutschland. Es gibt fünf Geschäftsbereiche: Öl und Gas, Essen und Getränke, Chemikalie und Pharma, Wasser und Abwasser sowie Energie und Umwelt. In diesen fünf Gebieten hat das Unternehmen seit 2010 7648 Projekte in 48 Ländern betreut. Da ist es auch kein Wunder, dass 80 Millionen Euro Umsatz im Jahr zustande kommen.