Teamtraining für Frauchen und Hund

Kurs im Malenter Wildpark: Teilnehmer sollen lernen, sich auf ihren Vierbeiner einzulassen – und erhalten Tipps zum Überleben im Wald

von Aljoscha Leptin

05. August 2019, 20:58 Uhr

Malente | Survivaltrainer Detlef Kramerau hält eine Brennessel vor sich. „Wo befinden sich die Härchen, die brennen?“. „Am Stiel“, tippt eine Teilnehmerin. Kramerau streicht am Stiel entlang. „Brennt nicht. Weitere Tipps?“. „An der Unterseite der Blätter“, lautete der zweite Versuch. Kramerau hält die Brennnessel über seinen Kopf und führt sie nach unten. Die Brennnesselblätter streichen über die Wangen des Survivaltrainers. „Ich bin ein richtig harter Kerl“, scherzt er und löst auf: Die brennenden Härchen der Pflanze sind auf der Oberseite der Blätter. Detlef Kramerau (kleines Foto) fasst die Pflanze so an, dass seine Finger nur die Unterseite der Blätter berühren. Mit geübtem Griff rollt er die Pflanze zusammen, faltet sie und drückt sie kräftig zusammen. „Wer will probieren?“, fragt er. Eine Frau meldet sich. Ihrem Gesicht ist die Skepsis anzusehen. Sie scheint sich auf ein brennendes Inferno im Mund vorzubereiten. Mit einer schnellen Bewegung wirft sie die Brennnessel ein und beginnt zu kauen. Die Gesichtszüge der Probandin entspannen sich – „brennt überhaupt nicht“.

Die Frau gehört zu den 15 Teilnehmern – allesamt Frauen – des Kurses „Survival mit Hund“ im Malenter Wildpark. Die Hundehalter sollen lernen, was zu tun ist, wenn sie sich im Wald verlaufen oder wenn ihr vierbeiniger Freund sich unterwegs verletzt. Gerade erklärt Survivalexperte Kramerau, was man essen kann, wenn man nicht aus dem Wald hinausfindet und Hunger bekommt. Der erste Gedanke, der bei dem Kurstitel kommt: Braucht man so etwas in Schleswig-Holstein? Hundetrainerin Jana Heymann, die den Kurs gemeinsam mit Kramerau anbietet, meint ja: Sie habe schon häufig von Hundehaltern aus dem Land gehört, dass sie sich beim Waldspaziergang verlaufen hätten.



Survival-Trainer ist ehemaliger Soldat





Nachdem der ehemalige Soldat Kramerau, der nicht nur Survivaltrainer, sondern auch Marathonläufer, Bergsteiger und Expeditionsleiter ist, erklärt hat, dass auch Gierschblätter sich für eine Zwischenmahlzeit eignen, geht es tiefer in den Wald. Zunächst ist der Weg noch breit genug, dass mehrere nebeneinander gehen können. Dann wird der Weg schmaler und die Teilnehmer bilden eine Reihe. Kristina Spinler hat alle Hände voll zu tun, ihre Hunde alle auf der Spur zu halten. Fünf Vierbeiner führt sie an der Leine. Sie sind als Suchhunde ausgebildet. Spinler ist mit ihnen in einer Tiersuchstaffel und sucht häufig Meerschweinchen oder Schildkröten. Warum sie bei dem Survival-Kurs mitmacht? „Man kann sich im Wald immer mal verirren. Und der Handyempfang kann einen im Wald ja auch verlassen.“ Auf solche Situationen wolle sie vorbereitet sein.

Beim nächsten Stopp erklärt Kramerau, was zu tun ist, wenn man sich im Wald verläuft: So schnell wie möglich um Hilfe rufen. Kommt keine Hilfe, solle man nach Bahnschienen oder Straßen Ausschau halten, die einen wieder aus dem Wald herausführen können. Auch was zu tun ist, wenn beim Spaziergang auf einmal Wildschweine auftauchen, erklärt der Experte: Sich groß machen und ruhig davongehen.

Anschließend dürfen die Frauen üben, wie man mit einem Zündstab Feuer macht – falls man einmal nicht mehr vor Einbruch der Nacht aus dem Wald herauskommt. Als nächstes sollen die Teilnehmer eigentlich lernen, wie sie ihren Hund wieder aus dem Wald herausbekommen, wenn er sich beim Spaziergang verletzt.



Plötzlich bricht das Gewitter los





Doch bevor der Survivalexperte zeigen kann, wie aus Ästen und Kleidungsstücken eine Trage gebaut wird, bricht ein Gewitter los. Unauffällig hat es sich über den See dem Malenter Wildpark genähert. Und entlädt sich jetzt mit voller Wucht. Die Äste peitschen. Regen prasselt auf die Kapuzen. Und das Grollen des Gewitters wird immer lauter. Eigentlich wollte Kramerau in seinem Kurs Extremsituationen nur simulieren. Doch jetzt ist die Lage tatsächlich ernst – und der Survivaltrainer bricht ab: „Raus aus dem Wald“, ruft er. Über einen schmalen Weg geht es zum Waldrand – und zu einer Straße. „Hier nach rechts. 15 Minuten bis zum Parkplatz“, sagt Kramerau. Im Wald war vom Himmel nichts zu erkennen. Die Wolken sind schwarz. Plötzlich wird es für den Bruchteil einer Sekunde gleißend hell. Fast im selben Moment ein krachender Donner. Eine Frau zuckt zusammen. „Verdammt, das ist dicht.“ Mit voller Wucht klatscht der Regen auf den Asphalt – und spritzt stiefelhoch wieder nach oben. Auch Kristina Spinler hastet mit ihren fünf Hunden in Richtung Parkplatz. Die Kapuze der schwarzen Regenjacke tief ins Gesicht gezogen. Ein weiterer lauter Knall. „Gary“, ihr größter Hunde, bellt aufgeregt. Der Schäferhund blickt sich hektisch um.

Noch mehr Furcht vor Gewitter als „Gary“ hat „Nike“, der Terrier-Mischling von Conny Rühr. Seit Ausbruch des Gewitters will „Nike“ nicht mehr allein laufen. Mit angelegten Ohren und weit aufgerissenen Augen sitzt sie auf dem Arm ihres Frauchens und lässt sich in Sicherheit tragen.

Dann kommt endlich der Parkplatz ins Blickfeld. „Gary“ zieht an der Leine. Ein weiterer lauter Knall. Dann hat die Gruppe die Autos erreicht und ist in Sicherheit.

Unter einem Survivaltraining mag man sich etwas anderes vorstellen als einen Spaziergang, bei dem alle paar Minuten ein Stopp gemacht wird, bei dem Experten über Gefahren im Wald und essbare Pflanzen aufklären. Auch dass man sich in Schleswig-Holstein tatsächlich so lang im Wald verirrt, dass man auf Brennesseln als Nahrungsquelle angewiesen ist, scheint unwahrscheinlich. Doch den Teilnehmern hat die Tour durch den Wald gefallen. Als sie völlig durchnässt den Parkplatz erreichen, springt nicht jeder sofort ins Auto und verschwindet. Alle versammeln sich um Kramerau und Heymann. „Das hat richtig Spaß gemacht“, sagt eine Frau. Die anderen pflichten ihr bei. Keiner scheint ein spektakuläres Survival-Training erwartet zu haben.

Jana Heymann erklärt: Bei dem Termin gehe es in erster Linie darum, Zeit mit dem Hund zu verbringen und sich ganz auf ihn einzulassen. Der Kurs sei eine „Teambuilding-Maßnahme für Frauchen und Hund“.