Vor Gericht in Oldenburg : Taxifahrer stahl hundertfach Geld aus Briefkasten – alles für die kranke Frau

Ein Taxi-Kurierfahrer soll hunderte Postsendungen geöffnet und wertvollen Inhalt unterschlagen haben.

von Eckard Gehm

18. September 2018, 21:59 Uhr

Ihre Beamten schickt die Post in den Vorruhestand, die Briefkästen leeren vielfach Subunternehmer. In Neustadt (Kreis Ostholstein) erledigt das ein Taxiunternehmen. Das ging lange gut – bis der falsche Fahrer eingestellt wurde. Am Dienstag musste sich Stefan K. (48) vor dem Amtsgericht Oldenburg verantworten. Die Anklage: Verletzung des Postgeheimnisses und Unterschlagung in 23 Fällen. Er soll monatelang Briefe und Päckchen geöffnet haben.

Zu Beginn der Verhandlung pampt der Angeklagte: „Meinen Anwalt habe ich einmal gesehen, es gab keine Beratung, kein Strategiegespräch. Deshalb habe ich kein Vertrauen.“ Wenig später gibt er die Taten zu, sagt: „Der Fahrer, dessen Job ich übernommen habe, hat mir erklärt, worauf ich achten muss. Ist eine Karte in dem Umschlag, dann ist oft Geld drin. Scheine werden auch gerne in knisternde, durchsichtige Folie eingeschlagen, dass kann man fühlen.“

Während es dem Vorgänger gelungen sein soll, sogar Krügerrand-Goldmünzen zu unterschlagen, ohne in Verdacht zu geraten, übertrieb Stefan K. es: Anfang 2016 häuften sich die Beschwerden bei der Post. 400 Kunden erstatten Anzeige bei der Polizei, weil Briefe nicht ankamen, offensichtlich geöffnet worden waren oder Päckchen vermisst wurden.

Ein Sicherheitsexperte der Post erklärt als Zeuge: „Im Januar 2016 beobachtete ein Kunde, der in Neustadt gerade seinen Brief eingeworfen hatte, wie ein Taxi-Fahrer den Kasten leerte, im Wagen jeden Brief untersuchte.“

Stefan K. wurde daraufhin von Postmitarbeitern observiert. Als er schließlich aus der Grömitzer Filiale 38 Päckchen abholte und davon sechs hinter seinen Fahrersitz legte und nicht wieder auslud, wurde die Polizei gerufen. Es gab eine Hausdurchsuchung. Ein Kripobeamter: „In einer Kiste unter dem Bett lagen 208 Briefe, in der Küche stand ein Aktenvernichter.“

Der Richter will vom Angeklagten wissen, warum er die Briefe aufgehoben hat. Stefan K. erklärt: „Wenn kein Geld drin war, habe ich sie wieder zugeklebt. Nachts, wenn meine Frau schlief. Ging das nicht mehr, kamen sie in den Schredder.“ Der Angeklagte beteuert, die Briefe nie gelesen zu haben. „Ich konnte damals ja noch gar nicht schreiben und lesen.“

Wie viel Geld Stefan K. unterschlagen hat, weiß er angeblich nicht. Seine Frau, die an Multipler Sklerose leidet, sagt: „Mein Mann war verzweifelt, weil die Medikamente, die ich brauchte, nicht von der Kasse bezahlt wurden. Dafür nahm er das Geld.“ In seinem Schlusswort sagt der Angeklagte, der bereits sechs Vorstrafen wegen Betrugs hat: „Es tut mir leid, ich möchte mich entschuldigen.“ Und er betont: „Pakete habe ich nie angefasst.“

Das Urteil: 2500 Euro Geldstrafe. Der Richter: „Das mit den Paketen glaube ich ihnen nicht, es wurde ja der Adressaufkleber einer vermissten Sendung in ihrer Altpapiertonne gefunden.“ Und: „Sie müssten mindestens 208 Briefe schreiben, um sich zu entschuldigen.“