Tausende demonstrieren gegen „Klima-Ignoranz“

25. September 2020, 15:17 Uhr

Kiel/Hamburg | „Kein Grad weiter!“, „Wir saufen ab!“, „Keine Toleranz für Klima-Ignoranz!“ – erstmals seit den verstärkten Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufgrund der Corona-Pandemie sind die Anhänger von Fridays for Future an vielen Orten Schleswig-Holsteins sowie in Hamburg wieder auf die Straße gegangen. Ob in Wyk auf Föhr, in Flensburg und Kiel, in Eutin oder in der Elbmetropole: Die vornehmlich jungen Menschen forderten wirksame Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels.

Allein in Hamburg setzten sich nach Polizeiangaben gestern Nachmittag 6200 Demonstranten von drei Punkten aus in Richtung Innenstadt in Bewegung. 1800 Teilnehmer starteten demzufolge von der Lombardsbrücke aus, ebenso viele vom Berliner Tor. Aus Altona machten sich demnach 2600 Menschen auf den Weg.

Die Abschlusskundgebung sollte später in drei getrennten Blöcken mit jeweils mindestens 300 Meter Abstand auf der Ludwig-Erhard-Straße zwischen Innenstadt und Hafencity stattfinden. „Wir sind die größte Corona-konforme Demo in Hamburg seit dem Lockdown“, sagte ein Sprecher vom Lautsprecherwagen. Ordner achteten darauf, dass in dem in Blöcken aufgeteilten Demonstrationszügen Abstände eingehalten und Mund-Nase-Bedeckungen getragen wurden. In der gesamten Innenstadt kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Demonstration unter dem Motto „Kein Grad weiter!“ war in der Form erst am Vormittag durch eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hamburg möglich geworden, das einem Eilantrag der Klimabewegung gegen Auflagen der Stadt in weiten Teilen zugestimmt hatte.

Die Versammlungsbehörde wollte ursprünglich nur zwei Demonstrationszüge mit maximal 1000 Teilnehmern zulassen und auch die Abschlusskundgebung unterbinden. Nun sind pro Zug, wie bereits ursprünglich von Fridays for Future geplant, 3500 Menschen erlaubt. Fridays for Future-Sprecher Florian König kritisierte die Entscheidung der Versammlungsbehörde, als überzogen. Die Mobilisierung für den Demonstration sei dadurch erschwert worden.