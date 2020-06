Tauchgang mit dem Delfin

Dem Kieler Surfprofi und Fotografen Henning von Jagow sind spektakuläre Aufnahmen des Delfins in der Eckernförder Bucht gelungen

von Barbara Glosemeyer

09. Juni 2020, 16:10 Uhr

Eckernförde | Der erstaunlicherweise immer noch namenlose Delfin – „Flipper“ wäre allzu simpel –, der rund um die gelbe Sperrgebietstonne vor dem Campingplatz Hemmelmark bei Eckernförde seine neue Wa(h)lheimat gefunden zu haben scheint, ist für Wassersportler und Fotografen zum Greifen nah und eine große Attraktion. Der Delfin ist alles andere als menschenscheu und scheint den Kontakt zu Bootsrümpfen, Flossenwesen, Surf- und Paddelbrettern angesichts fehlender Artgenossen förmlich zu suchen. Immer wieder berichten Wassersportler von den besonderen Momenten in der Eckernförder Bucht und Fotografen schwärmen von der Rasanz der Bewegungen und den Sprüngen des Meeressäugers.

Vor wenigen Tagen sind dem professionellen Surfer und Wellenreiter und Fotografen Henning von Jagow aus Kiel großartige Fotos aus nächster Nähe sowohl unter als auch über Wasser gelungen. „Eigentlich wollte ich von meiner Frau Merle und Freunden von der Wassersportstation auf dem Campingplatz Hemmelmark ein paar Wasseraufnahmen frühmorgens beim Stand-Up-Paddeln machen, als ich auf den Delfin in der Bucht aufmerksam wurde“, sagte von Jagow. Einen Delfin hatte er zuvor trotz seiner vielen Reisen auch in tropische Gebiete noch nie in natura erlebt. Ausgerechnet in der Eckernförder Bucht sollte sich dies ändern.

„Umso mehr habe ich mich über die seltene Gegebenheit an meinem Ostsee Homespot gefreut“, sagte der 31-Jährige, der ausdrücklich hinzufügte, den Meeressäuger trotz der Nähe und der durchaus vorhandenen Gelegenheit nicht berührt zu haben.

Die Aufnahmen zeigen eindrucksvoll die Kraft und Eleganz der Meeressäuger. Sie zeigen aber auch, dass die Haut des Delfins stark verpilzt ist. Das ist auch dem Walexperten Dr. Andreas Pfander aus Kappeln bekannt, der das junge Weibchen ebenfalls beobachtet hat und mit der Veterinär-Pathologin Prof. Dr. Ursula Siebert vom Institut für Terristrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) in Büsum im Austausch steht. Den Delfin einfangen, um ihn behandeln zu können, sei keine Option: „Dann würde das Tier am Stress sterben.“

Außer der Pilzerkrankung bescheinigt Pfander dem Delfin aber einen guten Allgemein- und Ernährungszustand. Warum er sich ausgerechnet rund um die Sperrtonne vor Hemmelmark aufhält und wie lange er noch bleiben wird, weiß auch der Experte nicht genau. „Es ist kein normales Verhalten. Aber fragen Sie mich nicht, was im Gehirn eines Delfins vorgeht.“ Es könnte sein, dass dem Herdentier die sozialen Kontakte verloren gegangen sind.

Angesichts von Schweinswalbeobachtungen etwa fünf Seemeilen entfernt, wollte Dr. Pfander nicht gänzlich ausschließen, dass es auch zu einer Paarung zwischen Delfinweibchen und Schweinswalmännchen kommen könnte – ein sehr seltenes Phänomen zwar, aber theoretisch möglich und vor Schottland auch schon einmal vorgekommen, erklärte der Walexperte.