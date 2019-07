Tanklastzug kracht in Böschung

von

12. Juli 2019, 15:16 Uhr

Besdorf | Schwere Unfälle und Sperrungen gestern Morgen auf der A 23: Ein 33-jähriger Fahrer mit seinem Tanklastzug war in Fahrtrichtung Hamburg kurz hinter dem Nord-Ostsee-Kanal von der Fahrbahn abgekommen. Das mit Treibstoff voll beladene Gefährt rutschte rund 15 Meter einen Abhang hinab und blieb zur Seite gekippt liegen. Der Fahrer wurde in dem Führerhaus eingeklemmt. Die Retter brauchten dreieinhalb Stunden, um ihn aus dem Wrack zu befreien. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde die A 23 zwischen den Anschlussstellen Albersdorf (Kreis Dithmarschen) und Hanerau Hademarschen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gesperrt.