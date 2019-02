Musik und Bewegung im Zentrum : Tag der offenen Tür in der Rosenstadtschule

Schulleitung der Rosenstadtschule informiert Eltern über die Uetersener Gemeinschaftsschule.

von Michaela Eschke

07. Februar 2019, 12:00 Uhr

Viele Erziehungsberechtigte künftiger Fünftklässler haben das Angebot der Rosenstadtschule genutzt, sich über das Konzept und die Vorzüge der Gemeinschaftsschule informieren zu lassen. Heute Nachmittag, am Tag der offenen Tür, haben auch die Schüler Gelegenheit, sich ein Bild von der Rosenstadtschule zu machen.

Wer sie besucht, erklärte Schulleiterin Gisela Leffers, kann jeden Schulabschluss erlangen. An der Gemeinschaftsschule selbst werden der Förderabschluss, der einfache und der mittlere Schulabschluss vergeben. Das Abitur kann an der Kooperationsschule Ludwig-Meyn-Gymnasium erzielt werden. „Die Durchlässigkeit ist zu jeder Zeit gegeben“, machte Leffers klar. In den fünften bis siebten Klassen werden die Schüler der Gemeinschaftsschule in drei Niveaustufen bewertet. Hierfür stehen neue, differenzierte Lehrmittel zur Verfügung. Ab der achten Klasse gibt es in den Hauptfächern Erweiterungs- und Basiskurse. Leistungsstarken Schülern wird auch vor dem MSA der Übergang aufs Gymnasium ermöglicht.

Foto: Eschke

Als wesentlichen Vorzug der Rosenstadtschule nannte die Schulleiterin die relativ geringe Anzahl an Schülern: Rund 500 Kinder und Jugendliche lernen dort. „Das ermöglicht uns den Blick auf alle Schüler“, so Leffers. Ab der fünften Klasse gibt es Informatikunterricht. Dafür stehen 30 Tablets sowie vier Computerräume zur Verfügung.

„Tablets wollen wir epochal, für bestimmte Unterrichtseinheiten, in den Klassenräumen einsetzen“, sagte Unterstufenleiter Frank Renken. Während des jüngsten Schulentwicklungstags habe man sich mit dem Digitalpakt befasst und sich gegen reine Tabletklassen und stattdessen für einen gezielten Einsatz der neuen Medien entschieden.

Für die neuen Schüler werden zwei Profilklassen angeboten, die auf Wunsch gewählt werden können. Die ersten beiden Jahre an der Rosenstadtschule besuchen sie dann die Klasse „Wir machen Musik“ oder „Wir bewegen uns“. Im Musikprofil wird während der zwei Fachstufen Musik an der Entwicklung von drei Schülerbands gearbeitet. Dafür sind keine Vorkenntnisse nötig, die Schüler dürfen alles ausprobieren. „Zusätzlich wird verpflichtend eine AG-Stunde pro Woche gewählt“, erklärte Musiklehrer Jan Pape, „Trommeln, Chor, Keyboard, Gitarre oder Bass.“ Ihre Fortschritte dürfen die Bandmitglieder unter anderem im Show-Room zeigen. Das ist ein von der Schülerselbstverwaltung initiiertes Angebot für Talente. Diese können im behüteten Raum der Schule Bühnenerfahrung sammeln.

Zwei Stunden Schwimmen zusätzlich

Die Schwerpunktklasse Sport hat neben den zwei Stunden Regelsport noch zwei Stunden Schwimmen pro Woche. „Die Ausflüge und die Klassenfahrt werden einen sportlichen Schwerpunkt haben“, erläuterte Lehrerin Jana Anyanga. Die Rosenstadtschule verfügt als offene Ganztagsschule über ein reiches AG-Angebot am Nachmittag, das für alle Schüler buchbar ist. Neben den Musik-AGs gibt es dort viele Bewegungsangebote, darunter Fußball, Tennis, Tanzen und Selbstverteidigung. In einer neuen AG sollen die Schüler Ausdauersport treiben, Waldläufe oder Radtouren in die Region unternehmen und an Laufwettbewerben teilnehmen.

Neben den Lehrern standen Mitarbeiter des offenen Ganztagsangebots, des Förderzentrums, der Schulsozialarbeit, der Schülervertretung und des Schulvereins für Fragen zur Verfügung. Auch einige ehemalige Schüler waren dabei sowie der Unterstufenleiter der Kooperationsschule LMG.