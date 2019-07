Süße Früchte und viele Aktionen 2 3

Kirschenfest lockt am 28. Juli in die Marsch

von shz.de

22. Juli 2019, 11:27 Uhr

Haselau | Das erste Kirschenfest im vergangenen Jahr auf dem Obstgut Deekenhörn war für Veranstalterin Renate Kudenholdt ein großer Erfolg. Nicht nur aus dem ganzen Kreis Pinneberg, auch aus Hamburg und dem Umland strömten die Besucher der damaligen Premiere in die Marsch. Nun will Kudenholdt das Fest rund um die süße, rote Frucht mit Kunsthandwerkermarkt am Sonntag, 28. Juli, nicht nur wiederholen, sondern das Angebot noch ausweiten.

„Dieses Mal präsentieren auf dem Kunsthandwerkermarkt mehr als 30 Aussteller ihre Gewerke“, sagt Kudenholdt. Zu entdecken gibt es in der Zeit von 11 bis 16 Uhr unter anderem Holzarbeiten, Stricksachen und Schmuck aller Art, aber auch Gewürze, Kerzen und Kuchen im Glas. Die Kirsche, Namensgeberin des Festes, steht ebenso im Vordergrund. Zu kaufen gibt es Dachkirschen vom Obstgut Deekenhörn. Diese Art ist auch als Riesenkirsche bekannt und an sich schon der Grund, weshalb man laut Kudenholdt das Kirschenfest nicht verpassen sollte. „Diese Kirschen schmecken noch süßer als die aus dem alten Land“, verspricht sie. Aber auch das große Angebot an Ausstellern und Attraktionen sei einen Besuch wert.

Denn mit vielen Aktionen wird die Veranstaltung zu einem Fest für die ganze Familie: So können Besucher unter fachlicher Anleitung eigenen Schmuck aus Aluminiumdraht herstellen, mit Optibooten auf den Teichen paddeln und auf Treckern durch die Obstplantagen fahren.

Abgerundet wird das Angebot mit einer Tombola. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen Golfschnupperkurs und Karten für die Polizei-Show Hamburg. „An das leibliche Wohl ist auch gedacht“, sagt Kudenholdt. Wer es herzhaft mag, kann sich mit Wildburgern, Pommes aus Süßkartoffeln und Käsespezialitäten stärken. Waffeln, Kuchenbüfett und Softeis versüßen den Tag.

Der Eintritt zum Kirschenfest und dem Kunsthandwerkermarkt, die auch dieses Mal beide auf dem Obsthof der Familie Kleinwort, Op de Lichte 1 in Haselau, stattfinden, ist frei. Außerdem weist Kudenholdt daraufhin, dass noch einige Standplätze frei sind. Sie ist noch auf der Suche nach privaten Ausstellern aus dem Kunstgewerbe sowie gewerblichen Ausstellern, die Pflanzen oder geräucherten Fisch anbieten. Standbuchungen nimmt die Veranstalterin unter Telefon (0 40) 5 52 24 78 oder (01 72) 40 3 31 10 sowie per E-Mail an renate.kudenholdt@t-online.de entgegen.