Suchsdorf ohne Fernwärme

von Rieke Beckwermert

04. Juni 2019, 10:49 Uhr

Kiel | Um eine Fernwärme-Hauptleitung zu erneuern, müssen die Stadtwerke Kiel die Versorgung in Kiel-Suchsdorf vorübergehend unterbrechen. Den rund 1.600 betroffenen Haushalten stehen daher am Donnerstag (6. Juni) ab 8 Uhr bis voraussichtlich 20 Uhr keine Heizung und möglicherweise auch kein Warmwasser zur Verfügung. „Solche aufwändigen Reparaturarbeiten legen wir bewusst in die wärmeren Monate, um die Einschränkungen für die betroffenen Haushalte so gering wie möglich zu halten. Dennoch bitten wir entstehende Unannehmlichkeiten zu entschuldigen“, so Sönke Schuster, Sprecher der Stadtwerke Kiel.