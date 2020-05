Studierende loben Praxisbezug der Wirtschaftslehre im Norden

Avatar_shz von Frank Albrecht

05. Mai 2020, 14:30 Uhr

Kiel | Für die Hochschulen im Norden gab es schon gestern Zeugnisse – und zwar mit durchweg guten Noten. Ausgestellt wurde die Bescheinigung vom CHE Hochschulranking, das jedes Jahr einige Studiengänge der akademischen Kaderschmieden unter die Lupe nimmt. Dieses Mal wurden die Studienbedingungen in den Fächern BWL, VWL, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsrecht, Soziale Arbeit, Jura und erstmals Wirtschaftspsychologie untersucht.

Fazit des CHE-Rankings: Studienanfängern wird im Norden „fast durchweg eine sehr gute Unterstützung zum Studienanfang“ zuteil. Gleichzeitig schafft es der weitaus überwiegende Teil der Studierenden, das Studium in der vorgesehenen Regelstudienzeit plus maximal zwei Semester zu absolvieren. „Dies gibt Hoffnung, dass auch zum schwierigen Studienstart zum Wintersemester 2020/21 die Universitäten geeignete Wege finden werden, um die Erstsemester einzuführen und adäquat durch ihr Studium zu begleiten“, meint Professor Frank Ziegele, Geschäftsführer des CHE Centrum für Hochschulentwicklung.

Das Ranking ist mit rund 120 000 befragten Studierenden bundesweit und 300 untersuchten Unis, Hoch- und Fachhochschulen sowie Berufsakademien der umfassendste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum.

Hier die Bewertungen:

Die Universität Kiel bietet ihren Studierenden in den Fächern Jura und BWL sehr gute Unterstützung zu Beginn des Studiums und im ersten Studienjahr. Darüber hinaus weist das Fach Jura sehr viele Promotionen pro Professor auf. An der Fachhochschule Kiel bewerten die Studierenden im Fach Wirtschaftsingenieurwesen das Lehrangebot und die Unterstützung für ein Auslandsstudium sehr positiv. Der Kontakt zur Berufspraxis ist ebenso wie in den Fächern BWL und Wirtschaftsinformatik sehr hoch.

Besonders viele sehr gute Bewertungen von den Studierenden bekommt die Nordakademie Hochschule der Wirtschaft in Elmshorn in den Fächern BWL, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsingenieurwesen.

Unter anderem schätzen die Studierenden die Betreuung durch die Lehrenden, die Studienorganisation, die Unterstützung beim Auslandsstudium, die IT-Infrastruktur und die sehr gute Ausstattung der Räume. Die Betreuung ist hervorragend. Der TH Lübeck bestätigten die Prüfer einen sehr guten Kontakt zur Berufspraxis und eine sehr gute Unterstützung am Studienanfang.

Das Fach Wirtschaftspsychologie, das in der Region Schleswig-Holstein an der Fachhochschule Westküste in Heide angeboten wird, wurde in diesem Jahr erstmals im CHE Hochschulranking erhoben. Die Studierenden sind mit dem Praxisbezug des Studiums überdurchschnittlich zufrieden.

Nachdem die Nord-Hochschulen bei früheren Rankings – allerdings in anderen Studiengängen – deutlich schlechter abgeschnitten haben, war die Freude im Kieler Bildungsministerium über die guten Noten aus Hannover gestern groß: „Ein größeres Kompliment können die Studierenden ihren Hochschulen nicht machen“, sagte Ministerin Karin Prien (CDU). Die Studierenden fühlten sich sehr gut von den schleswig-holsteinischen Hochschulen unterstützt und loben den Praxisbezug der Fächer. „Das sind zwei wichtige Faktoren für einen erfolgreichen Studienabschluss“, so Prien.