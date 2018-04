Stromversorgung durch Ersatzstation

von Florian Kleist

12. April 2018, 18:18 Uhr

Wie die Schleswig-Holstein Netz AG gestern mitgeteilt hat, ist durch einen Kabelbrand in der Nacht zu Dienstag eine Ortsnetzstation der SH Netz in der Straße An der Klosterkoppel schwer beschädigt worden. Der Brand konnte durch den bereitschaftshabenden technischen Mitarbeiter der SH Netz gelöscht werden. Die Ersatzversorgung wurde durch eine Kabelverbindung zur nahegelegenen Ortsnetzstation Uetersen-Finkenbrook sichergestellt, so dass es nur kurzzeitig zu einer Versorgungsunterbrechung kam.

Die Trafostation dient der Umwandlung der Spannung von 10 000 Volt Mittelspannung in Niederspannung für die umliegenden Häuser. Sie wurde so stark beschädigt, dass sie erneuert werden muss. Die Anlieferung einer Ersatzstation ist veranlasst, sie soll heute aufgestellt werden, wie Marcus Bumann, Leiter des zuständigen Netzcenters Uetersen mitteilt. „Für solche Störungsfälle haben wir immer Ersatzstationen im Lager zur Verfügung, auf die wir innerhalb kürzester Zeit zurückgreifen können.“

Bis zum Funktionieren der Ersatzstation bleibt die Ortsnetzstation Klosterkoppel abgeschaltet, die umliegenden Haushalte werden weiter über die Station Uetersen-Finkenbrook versorgt.