Strom: Jeder dritte Haushalt in der Grundversorgung

von Margret Kiosz

19. November 2019, 14:21 Uhr

Kiel | Nach Angaben des Vergleichsportals Check24 hat bislang kein Stromanbieter Preissenkungen angekündigt. „Verbraucher zahlen schon jetzt Rekordpreise für Strom“, sagte Lasse Schmid, von Check24. „Daran wird sich auch 2020 nichts ändern“.

Laut Bundesnetzagentur befinden sich noch immer 27 Prozent aller Haushalte in der teueren Grundversorgung. Durch den Wechsel zu einem Alternativ-Anbieter sparen Verbraucher durchschnittlich 30 Prozent. Jedem Kunden steht frei, aus der Grundversorgung in einen günstigeren Tarif oder zu einem anderen Anbieter zu wechseln. Auch Stromkunden, die nicht in der Grundversorgung sind, steht bei Preiserhöhungen immer ein Sonderkündigungsrecht zu.

Auch die Gasgrundversorger erhöhen die Preise. 57 Lieferanten haben Preisanstiege von durchschnittlich 6,3 Prozent angekündigt. Das betrifft rund 850 000 Haushalte in Deutschland. Für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 20 000 kWh sind das durchschnittlich 88 Euro Mehrkosten jährlich. Die gute Nachricht: Unter den Preiserhöhern ist kein Gasversorger aus dem Norden.