Streit um Scholz’ Altschulden-Pläne

Stegner sieht große Chance für Kommunen im Land – Ministerin Heinold widerspricht

27. Mai 2020, 20:05 Uhr

kiel/berlin | Bundesfinanzminister Olaf Scholz will den Kommunen in Deutschland einen Teil ihrer Altschulden abnehmen – und löst damit in Schleswig-Holstein politischen Streit aus: Während SPD-Fraktionschef Ralf Stegner die Pläne seines Parteifreunds begrüßt, stoßen sie bei der grünen Finanzministerin Monika Heinold und ihrem Koalitionspartner CDU auf Ablehnung.

Bund und Länder sollen jeweils die Hälfte der geplanten Entlastung tragen. Stegner rechnet nun vor, dass allein der Bund den Kommunen in Schleswig-Holstein durch den vorgesehenen Teilausgleich ihrer Kassenkredite 460 Millionen Euro an Schulden abnehmen würde. „Diese Chance sollte man nutzen – sie kommt kaum wieder“, sagt Stegner gegenüber unserer Zeitung.

Ministerin Heinold macht allerdings eine andere Rechnung auf. Derzufolge könnte sich der von Stegner genannte Betrag nur dann ergeben, wenn man die gesamten Kassenkredite der Kommunen im Land von 1,1 Milliarden Euro zugrunde legt (und davon wie von Scholz geplant pro Kopf 100 Euro abzieht). Das aber sei vermutlich falsch, sagt Heinold. Zwar habe sie noch keine genaue Rechenvorgabe aus Berlin. Doch gehe sie davon aus, dass von den ausgewiesenen 1,1 Milliarden Euro kommunaler Kassenkredite in Schleswig-Holstein bis zu zwei Drittel gar nicht berücksichtigt würden, weil es sich um Kredite innerhalb des staatlichen Sektors handle.

Dann aber ergibt sich, dass der Bund die Kommunen im Land nicht wie von Stegner erhofft mit 460 Millionen Euro entlasten würde, sondern nur mit einem Betrag zwischen 55 Millionen und 125 Millionen Euro – viel zu wenig, findet Heinold. Denn laut der sonst üblichen schleswig-holsteinischen Länderquote von 3,4 Prozent müssten die Kommunen im Land eigentlich sogar 770 Millionen aus dem insgesamt 22,6 Milliarden Euro schweren Altschuldentilgungspaket des Bundes erhalten.

Während Schleswig-Holstein damit also stark unterproportional bedacht würde, erhielten Länder mit hoch verschuldeten Städten wie Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder das Saarland überproportional viel. „Es kann nicht sein, dass Schleswig-Holstein im Regen stehen gelassen wird, nur weil wir unsere Kommunen gut behandelt haben“, wettert Heinold deshalb.

Selbst Scholz’ Hamburger Amtskollege und Parteifreund Andreas Dressel kritisiert daher die Pläne seines Landsmanns. Eine „gerechte Verteilungswirkung“ zwischen den Ländern sei „erkennbar noch nicht der Fall“, sagte der Finanzsenator gestern. Und auch Schwerins SPD-Finanzminister Reinhard Meyer, früher Wirtschaftsminister in Kiel, sieht in Scholz’ Altschulden-Plänen noch „viele, viele offene Fragen“. Was den Kieler CDU-Landtagsfraktionschef Tobias Koch umgehend zu einer Spitze gegen seinen Kontrahenten Stegner veranlasste: „Nicht ganz überraschend können beide SPD-Finanzminister besser rechnen als Ralf Stegner.“